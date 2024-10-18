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Как вернуть малинник в тонус? Проверенный способ омоложения кустов осенью

Садоводство » Деревья и кустарники

Малина — одна из самых популярных ягодных культур на дачных участках. Но со временем ее кусты стареют и теряют продуктивность. Многие садоводы считают, что для омоложения малинника необходимо пересаживать его. Однако есть более простой и эффективный способ — осенняя обрезка.

Как вернуть малинник в тонус? Проверенный способ омоложения кустов осенью
Фото: commons.wikimedia. org by Deodandem, CC BY-SA 4.0

Почему старым малинником нужно заниматься?

С возрастом кусты малины, как и любое другое растение, постепенно стареют. Побеги становятся менее мощными, снижается их побегообразовательная способность, ягоды мельчают и теряют вкусовые качества.

Поэтому раз в 4-5 лет требуется проводить омолаживающие мероприятия, чтобы сохранить высокую продуктивность малинника.

Преимущества осенней обрезки перед пересадкой

Многие садоводы предпочитают полностью пересаживать старые кусты малины для их омоложения. Однако это довольно трудоемкий и травмирующий для растений процесс.

Гораздо проще и эффективнее выполнить обрезку малины осенью. Этот способ обновления малинника имеет ряд преимуществ:

  1. Сохраняется корневая система, что позволяет растениям быстрее восстановиться после процедуры.
  2. Кусты не страдают от стресса, вызванного пересадкой.
  3. Сокращаются трудозатраты и время на проведение омолаживающих работ.
  4. Растения сохраняют плодоношение в следующем сезоне.

Как омолодить малинник осенней обрезкой?

Для омоложения малинника осенняя обрезка проводится по следующей схеме:

  1. Обрезать все старые, отплодоносившие побеги малины под самое основание.
  2. Оставить 5-6 наиболее сильных, здоровых и прямостоячих молодых побегов. Их высота должна составлять 30-40 см.
  3. Провести прореживание загущенных участков, удаляя слабые, поврежденные и больные побеги.
  4. Обработать срезы садовым варом или замазать их глиной для предотвращения высыхания и гниения.
  5. Осенью провести подкормку сбалансированными комплексными удобрениями.
  6. Мульчировать пристволовые круги перегноем, опилками или древесной корой.

Правильно проведенная осенняя обрезка позволит обновить малинник, сохранив его продуктивность надолго.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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