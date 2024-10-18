Как вернуть малинник в тонус? Проверенный способ омоложения кустов осенью

Малина — одна из самых популярных ягодных культур на дачных участках. Но со временем ее кусты стареют и теряют продуктивность. Многие садоводы считают, что для омоложения малинника необходимо пересаживать его. Однако есть более простой и эффективный способ — осенняя обрезка.

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Почему старым малинником нужно заниматься?

С возрастом кусты малины, как и любое другое растение, постепенно стареют. Побеги становятся менее мощными, снижается их побегообразовательная способность, ягоды мельчают и теряют вкусовые качества.

Поэтому раз в 4-5 лет требуется проводить омолаживающие мероприятия, чтобы сохранить высокую продуктивность малинника.

Преимущества осенней обрезки перед пересадкой

Многие садоводы предпочитают полностью пересаживать старые кусты малины для их омоложения. Однако это довольно трудоемкий и травмирующий для растений процесс.

Гораздо проще и эффективнее выполнить обрезку малины осенью. Этот способ обновления малинника имеет ряд преимуществ:

Сохраняется корневая система, что позволяет растениям быстрее восстановиться после процедуры. Кусты не страдают от стресса, вызванного пересадкой. Сокращаются трудозатраты и время на проведение омолаживающих работ. Растения сохраняют плодоношение в следующем сезоне.

Как омолодить малинник осенней обрезкой?

Для омоложения малинника осенняя обрезка проводится по следующей схеме:

Обрезать все старые, отплодоносившие побеги малины под самое основание. Оставить 5-6 наиболее сильных, здоровых и прямостоячих молодых побегов. Их высота должна составлять 30-40 см. Провести прореживание загущенных участков, удаляя слабые, поврежденные и больные побеги. Обработать срезы садовым варом или замазать их глиной для предотвращения высыхания и гниения. Осенью провести подкормку сбалансированными комплексными удобрениями. Мульчировать пристволовые круги перегноем, опилками или древесной корой.

Правильно проведенная осенняя обрезка позволит обновить малинник, сохранив его продуктивность надолго.