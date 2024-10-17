Осенние работы с малиной: что должен знать каждый дачник, чтобы получить хороший урожай

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Ноябрь — время подготовки малины к зиме. От грамотных действий в этот период зависит, насколько хорошо кусты перенесут холода и порадуют обильным урожаем в следующем сезоне. Опытные дачники знают несколько важных приемов по уходу за малинником в это время года.

Фото: https://www.photos-public-domain.com/2012/04/26/raspberry-leaves/ by Photos Public Domain, PDM

Обрезка малины

Одна из главных задач в ноябре — правильная обрезка малины. Необходимо срезать все отплодоносившие побеги до основания, оставив только молодые, сформировавшиеся в этом году.

Это стимулирует кусты к активному росту новых побегов для следующего урожая. Высота оставляемых кустов должна составлять 30-40 см.

Также прореживают загущенные заросли, удаляя слабые, больные или поврежденные побеги. Это улучшит циркуляцию воздуха, что снизит риск заболеваний.

Мульчирование приствольных кругов

Ещё одна важная задача ноября — подготовка малины к зимовке. Для этого приствольные круги кустов обильно мульчируют.

Лучше всего использовать перегной, измельченную кору, опилки, листву или солому. Слой мульчи должен быть 5-10 см. Он защитит корневую систему от промерзания, а также подавит рост сорняков.

Подкормка и известкование

В ноябре также можно внести осеннюю подкормку для малины. Хорошо зарекомендовали себя комплексные минеральные удобрения, содержащие фосфор и калий.

Кроме того, в ноябре можно провести известкование приствольных кругов. Это поможет снизить кислотность почвы, что важно для малины.

Укрытие кустов

Для надежной защиты малины от зимних холодов ее необходимо укрыть. Лучше всего это сделать в ноябре, когда растения уже прошли период подготовки к зиме.

Можно использовать различные материалы: лапник, агроволокно, солому, еловые ветки. Важно, чтобы укрытие было воздухопроницаемым и не допускало накопления влаги.