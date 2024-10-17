Осенние работы с малиной: что должен знать каждый дачник, чтобы получить хороший урожай

Ноябрь — время подготовки малины к зиме. От грамотных действий в этот период зависит, насколько хорошо кусты перенесут холода и порадуют обильным урожаем в следующем сезоне. Опытные дачники знают несколько важных приемов по уходу за малинником в это время года.
Одна из главных задач в ноябре — правильная обрезка малины. Необходимо срезать все отплодоносившие побеги до основания, оставив только молодые, сформировавшиеся в этом году.
Это стимулирует кусты к активному росту новых побегов для следующего урожая. Высота оставляемых кустов должна составлять 30-40 см.
Также прореживают загущенные заросли, удаляя слабые, больные или поврежденные побеги. Это улучшит циркуляцию воздуха, что снизит риск заболеваний.
Ещё одна важная задача ноября — подготовка малины к зимовке. Для этого приствольные круги кустов обильно мульчируют.
Лучше всего использовать перегной, измельченную кору, опилки, листву или солому. Слой мульчи должен быть 5-10 см. Он защитит корневую систему от промерзания, а также подавит рост сорняков.
В ноябре также можно внести осеннюю подкормку для малины. Хорошо зарекомендовали себя комплексные минеральные удобрения, содержащие фосфор и калий.
Кроме того, в ноябре можно провести известкование приствольных кругов. Это поможет снизить кислотность почвы, что важно для малины.
Для надежной защиты малины от зимних холодов ее необходимо укрыть. Лучше всего это сделать в ноябре, когда растения уже прошли период подготовки к зиме.
Можно использовать различные материалы: лапник, агроволокно, солому, еловые ветки. Важно, чтобы укрытие было воздухопроницаемым и не допускало накопления влаги.
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