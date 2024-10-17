Защитите дачу от слизней: важные осенние мероприятия для успешной перезимовки участка

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Слизни — одни из самых опасных вредителей на дачном участке. Они способны нанести серьезный урон многим культурам, особенно овощным и ягодным. Чтобы избежать нашествия этих проблемных гостей в следующем сезоне, необходимо предпринять ряд важных профилактических мер осенью.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Почему осень — ключевое время для борьбы со слизнями?

Большинство видов слизней зимуют в почве или под различными укрытиями. Осенью они активно мигрируют с поверхности в более укрытые места для перезимовки, где и остаются до весны.

Поэтому именно в этот период важно создать неблагоприятные условия для их укрытия, чтобы существенно сократить популяцию слизней на участке в следующем сезоне.

Какие меры предпринять осенью?

Для эффективной профилактики появления слизней на даче в следующем году необходимо:

Тщательно убрать все растительные остатки и мусор с поверхности почвы. Это лишит слизней привычных укрытий для перезимовки. Хорошо взрыхлить и выровнять поверхность грядок. Это затруднит передвижение слизней по участку. Провести известкование почвы. Слизни не выносят повышенной кислотности грунта. Установить ловушки или барьеры вокруг грядок. Это может быть медная лента, колючая проволока, банки с приманкой и т. д. При перекопке грядок осенью собирать и уничтожать найденных слизней. Выложить измельченную яичную скорлупу или древесную золу вокруг растений. Это раздражает кожу слизней. Обработать почву специальными репеллентными средствами, отпугивающими вредителей.

Ответственное выполнение этих простых мер осенью станет эффективной профилактикой нашествия слизней в следующем сезоне.