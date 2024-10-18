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Осеннее спасение урожая: какими растворами обрабатывать грядки, чтобы избавиться от вредителей

2:29
Садоводство » Советы

Осень — важный период для подготовки грядок к зиме и следующему сезону. Одной из ключевых задач является защита от вредных насекомых, которые могут нанести серьезный ущерб урожаю в будущем году. Правильно подобранные осенние поливы помогут надежно защитить грядки от непрошеных гостей.

Осеннее спасение урожая: какими растворами обрабатывать грядки, чтобы избавиться от вредителей
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Зачем нужны осенние поливы от вредителей?

Поздней осенью многие вредители, такие как проволочник, личинки майского жука, совки, медведки и другие, уходят на зимовку в почву. Они могут перезимовать там и активизироваться весной, нанеся урон корневой системе и всходам будущих культур.

Обработка почвы специальными растворами помогает:

  • Отпугнуть или уничтожить зимующих вредителей.
  • Создать неблагоприятные условия для их развития.
  • Защитить корни и семена будущих растений от повреждений.

Какие растворы использовать?

Для осенних профилактических поливов против вредителей можно применять различные народные и химические средства. Вот наиболее эффективные варианты:

  1. Раствор древесной золы. Готовится из расчета 1 стакан золы на 10 л воды. Обладает инсектицидным действием.
  2. Отвар полыни. Надземную часть растения заливают водой и кипятят 20-30 минут. Остывший раствор используют для полива.
  3. Раствор марганцовки. Кристаллы марганцовки растворяют из расчета 1-2 г на 10 л воды. Обладает бактерицидным и ингибирующим действием.
  4. Химические инсектициды. Можно использовать специальные препараты на основе пиретринов, хлорпирифоса или других действующих веществ.

Как правильно проводить обработку?

Осенние поливы от вредителей проводят в октябре-ноябре, когда насекомые уже начали мигрировать в почву на зимовку. Важно обработать не только грядки, но и пространство вокруг них.

Для этого равномерно распределяют выбранный раствор по всей поверхности почвы и аккуратно заделывают его в верхний слой граблями или перекопкой. Это обеспечит более глубокое проникновение защитных веществ.

Повторное внесение можно сделать через 2-3 недели, чтобы максимально обезопасить грядки от нашествия вредителей весной.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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