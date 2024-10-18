Осеннее спасение урожая: какими растворами обрабатывать грядки, чтобы избавиться от вредителей

Осень — важный период для подготовки грядок к зиме и следующему сезону. Одной из ключевых задач является защита от вредных насекомых, которые могут нанести серьезный ущерб урожаю в будущем году. Правильно подобранные осенние поливы помогут надежно защитить грядки от непрошеных гостей.
Поздней осенью многие вредители, такие как проволочник, личинки майского жука, совки, медведки и другие, уходят на зимовку в почву. Они могут перезимовать там и активизироваться весной, нанеся урон корневой системе и всходам будущих культур.
Обработка почвы специальными растворами помогает:
Для осенних профилактических поливов против вредителей можно применять различные народные и химические средства. Вот наиболее эффективные варианты:
Осенние поливы от вредителей проводят в октябре-ноябре, когда насекомые уже начали мигрировать в почву на зимовку. Важно обработать не только грядки, но и пространство вокруг них.
Для этого равномерно распределяют выбранный раствор по всей поверхности почвы и аккуратно заделывают его в верхний слой граблями или перекопкой. Это обеспечит более глубокое проникновение защитных веществ.
Повторное внесение можно сделать через 2-3 недели, чтобы максимально обезопасить грядки от нашествия вредителей весной.
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