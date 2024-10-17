Осенняя подкормка крыжовника: какие удобрения выбрать и как их правильно применить

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Октябрь — один из важных месяцев для подготовки кустов крыжовника к предстоящей зиме. В это время необходимо позаботиться о подкормке растения, чтобы оно успешно перенесло холода и дало хороший урожай в следующем сезон

Фото: szarada.net by Przemek P, CC BY-SA 3.0

Для чего нужна осенняя подкормка?

Внесение удобрений под крыжовник в октябре преследует несколько важных целей:

Насыщение растения питательными веществами, необходимыми для формирования мощной корневой системы и здоровых побегов. Обеспечение кустов достаточным количеством запасных питательных веществ на зиму. Профилактика возникновения болезней и вредителей в период покоя. Стимулирование закладки плодовых почек, что положительно скажется на урожайности в следующем году.

Какие удобрения вносить?

Для подкормки крыжовника в октябре лучше всего использовать комплексные минеральные удобрения с преобладанием фосфора и калия. Они обеспечат растение необходимыми веществами для успешной перезимовки.

Идеальным вариантом будет применение удобрений с составом N-P-K 4-10-15 или 5-10-20. Их вносят в почву под каждый куст из расчета 50-70 г на 1 кв.м.

Также можно использовать суперфосфат (100-150 г на 1 кв.м) или сульфат калия (30-40 г на 1 кв.м).

Кроме минеральных подкормок, рекомендуется вносить органические удобрения - перегной, компост или перепревший навоз (3-5 кг на 1 кв.м).

Как правильно вносить подкормку?

Сначала землю вокруг куста аккуратно взрыхляют на глубину 8-10 см. Это улучшит впитываемость питательных веществ. Затем равномерно распределяют минеральные и органические удобрения по всей площади и заделывают их в почву.

После этого поверхность мульчируют толстым слоем опилок, соломы или другого органического материала. Это защитит корни от вымерзания зимой.