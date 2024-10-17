Осенняя подкормка крыжовника: какие удобрения выбрать и как их правильно применить

Октябрь — один из важных месяцев для подготовки кустов крыжовника к предстоящей зиме. В это время необходимо позаботиться о подкормке растения, чтобы оно успешно перенесло холода и дало хороший урожай в следующем сезон
Внесение удобрений под крыжовник в октябре преследует несколько важных целей:
Для подкормки крыжовника в октябре лучше всего использовать комплексные минеральные удобрения с преобладанием фосфора и калия. Они обеспечат растение необходимыми веществами для успешной перезимовки.
Идеальным вариантом будет применение удобрений с составом N-P-K 4-10-15 или 5-10-20. Их вносят в почву под каждый куст из расчета 50-70 г на 1 кв.м.
Также можно использовать суперфосфат (100-150 г на 1 кв.м) или сульфат калия (30-40 г на 1 кв.м).
Кроме минеральных подкормок, рекомендуется вносить органические удобрения - перегной, компост или перепревший навоз (3-5 кг на 1 кв.м).
Сначала землю вокруг куста аккуратно взрыхляют на глубину 8-10 см. Это улучшит впитываемость питательных веществ. Затем равномерно распределяют минеральные и органические удобрения по всей площади и заделывают их в почву.
После этого поверхность мульчируют толстым слоем опилок, соломы или другого органического материала. Это защитит корни от вымерзания зимой.
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