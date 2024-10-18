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Эти цветы очень популярны в садах: попробуйте их вырастить

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Садоводство

Розы

Розы — это классические садовые цветы, которые бывают разных цветов и имеют прекрасный аромат. Их можно выращивать в разных размерах.

Эти цветы очень популярны в садах: попробуйте их вырастить
Фото: commons.wikimedia.org by Böhringer, CC BY-SA 2.5

Тюльпаны

Тюльпаны — это яркие цветы, которые распускаются весной. Они имеют широкую цветовую гамму и добавляют всплеск красок в любой сад. Тюльпаны известны своей характерной формой и часто высаживаются большими группами.

Подсолнухи

Подсолнухи — это высокие цветы, которые любят за их большие желтые лепестки. Их легко выращивать, и они могут сделать сад ярким и солнечным. Подсолнухи также популярны для привлечения птиц и насекомых.

Ромашки

Ромашки — это простые и очаровательные цветы, которые имеют желтую серединку, окруженную лепестками. Они часто ассоциируются с невинностью и чистотой. Их легко выращивать и их можно найти во многих садах.

Бархатцы

Бархатцы — это выносливые цветы ярких оттенков оранжевого и желтого. Они известны своим сильным ароматом, который может помочь отпугнуть вредителей от сада.

Анютины глазки

Анютины глазки — это маленькие, нежные цветы. Они бывают разных цветов и могут цвести как весной, так и осенью.

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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