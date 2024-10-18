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Вырастить колокольчики легко: следуйте этим советам

1:43
Садоводство

Выберите солнечное место

Найдите место в своем саду, которое получает много солнечного света, так как колокольчикам нужен солнечный свет для роста.

Вырастить колокольчики легко: следуйте этим советам
Фото: commons.wikimedia.org by Tauno Erik, CC BY-SA 4.0

Подготовьте почву

Следите за тем, чтобы почва была рыхлой и хорошо дренированной. Удалите все сорняки или камни с участка, где вы планируете посадить колокольчики.

Посадите колокольчики

Выкопайте в почве небольшие ямки и поместите внутрь колокольчики.  Аккуратно засыпьте корни почвой и слегка прижмите ее.

Регулярно поливайте

После посадки полейте колокольчики аккуратно, но тщательно. Поддерживайте почву влажной. Не допускайте полного пересыхания почвы.

Мульча для удержания влаги

Нанесите слой мульчи вокруг основания колокольчиков, чтобы сохранить влагу в почве. Это могут быть органические материалы вроде древесной стружки или соломы.

Подготовьте опору

Некоторые растения колокольчика могут вырасти высокими и нуждаться в опоре. При необходимости используйте колья или решетки, чтобы помочь им оставаться в вертикальном положении по мере роста.

Удобряйте время от времени

Колокольчики обычно не требуют чрезмерного внесения удобрений, но вы можете использовать сбалансированное удобрение один или два раза в течение вегетационного периода, чтобы обеспечить растение необходимыми питательными веществами.

При необходимости обрежьте

Если растения колокольчика становятся скученными или у них развиваются поврежденные части, вы можете обрезать их, чтобы способствовать более здоровому росту. 

Уточнения

Колоко́льчик (лат. Campánula) — род исключительно травянистых растений из семейства Колокольчиковые (Campanulaceae).


Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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