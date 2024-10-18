Вырастить колокольчики легко: следуйте этим советам

Найдите место в своем саду, которое получает много солнечного света, так как колокольчикам нужен солнечный свет для роста.
Следите за тем, чтобы почва была рыхлой и хорошо дренированной. Удалите все сорняки или камни с участка, где вы планируете посадить колокольчики.
Выкопайте в почве небольшие ямки и поместите внутрь колокольчики. Аккуратно засыпьте корни почвой и слегка прижмите ее.
После посадки полейте колокольчики аккуратно, но тщательно. Поддерживайте почву влажной. Не допускайте полного пересыхания почвы.
Нанесите слой мульчи вокруг основания колокольчиков, чтобы сохранить влагу в почве. Это могут быть органические материалы вроде древесной стружки или соломы.
Некоторые растения колокольчика могут вырасти высокими и нуждаться в опоре. При необходимости используйте колья или решетки, чтобы помочь им оставаться в вертикальном положении по мере роста.
Колокольчики обычно не требуют чрезмерного внесения удобрений, но вы можете использовать сбалансированное удобрение один или два раза в течение вегетационного периода, чтобы обеспечить растение необходимыми питательными веществами.
Если растения колокольчика становятся скученными или у них развиваются поврежденные части, вы можете обрезать их, чтобы способствовать более здоровому росту.
Колоко́льчик (лат. Campánula) — род исключительно травянистых растений из семейства Колокольчиковые (Campanulaceae).
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