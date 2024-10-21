Чем отличается обрезка красной и черной смородины

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенняя обрезка смородины — важный этап ухода за кустарником, который проводится после опадения листвы, когда растения переходят в состояние покоя. Для тех, кто выращивает на своем участке разные виды смородины — черную и красную, важно учитывать, что их обрезка различается.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Черная смородина плодоносит на однолетних и двулетних побегах, поэтому чем больше таких ветвей, тем обильнее урожай. Старые ветки, которым уже 3-4 года, стоит удалить, так как они не приносят большого количества плодов. Это помогает кусту обновиться и сосредоточить силы на молодых побегах.

Красная смородина, в отличие от черной, может хорошо плодоносить на ветках, которым уже 6-7 лет. Эти ветви часто имеют более плотную кору и могут покрываться мхом в условиях повышенной влажности, но это не снижает их плодородности. Важно также следить за приростами: слишком густой куст нуждается в прореживании.

Около 50% приростов у красной смородины стоит удалить, а оставшиеся немного укоротить, чтобы не допустить загущения куста. При этом верхушки приростов подрезаются на 10 см над внешней почкой. У черной смородины однолетние приросты трогать не нужно, так как они дадут наибольший урожай.

Обрезка не только помогает смородине лучше плодоносить, но и способствует поддержанию здоровья куста, предотвращая его загущение и улучшая циркуляцию воздуха.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

