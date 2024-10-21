Спасите свои яблони этой зимой: эффективная защита для саженцев

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы молодые яблони пережили первые зимние морозы, важно создать для них правильное укрытие, которое обеспечит тепло и пропуск воздуха.

Фото: commons.wikimedia.org by Bff, CC BY-SA 4.0

Один из наиболее эффективных способов — использование елового лапника. Для начала следует замульчировать приствольный круг дерева торфом или перегноем, оставляя толщину слоя около 3-5 сантиметров, а у самого ствола — 7-8 сантиметров.

Далее, нужно выложить 5-7 веток лапника вокруг ствола, чтобы полностью закрыть этот круг.

Лапник стоит присыпать легким слоем торфа или навоза, избегая создания слишком плотного покрытия — достаточно 2-3 сантиметров. Остатки лапника складываются вокруг ствола в виде шалашика и закрепляются мягкой веревкой в двух местах.

Это убережет саженец от минусовых температур, но важно не закрывать нижние ветки, чтобы они не сломались под тяжестью снега.

Такой простой, но надежный способ поможет сохранить яблони в год посадки и защитить их от суровых зимних условий.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

