Чего не стоит делать с компостом осенью

Многие дачники активно занимаются компостированием, что является разумным и экологичным способом утилизации органических отходов. Однако ошибки при этом процессе могут свести на нет все усилия. Чтобы компостирование было успешным, важно избегать нескольких распространённых недочётов.
Свежая листва
Свежие листья не подходят для компоста. Чтобы они стали полезным компонентом, дождитесь, пока они изменят цвет и начнут разлагаться естественным образом. Только тогда их можно смело добавлять в компостную кучу.
Растительные остатки с признаками болезней или вредителей
Если есть малейшие подозрения, что растение было заражено болезнью или вредителями, такие остатки не стоит включать в компост. В противном случае удобрение может стать источником распространения заболеваний и нанести вред другим растениям.
Отходы жизнедеятельности
Важно помнить, что отходы жизнедеятельности домашних животных, например, содержимое лотков, не подходят для компостирования. Их следует утилизировать другим, более безопасным способом.
Баланс компонентов
В компосте важен баланс всех компонентов. Нельзя добавлять слишком много одного вида органики, так как это нарушит структуру компоста. Все материалы — от кухонных отходов до листвы — должны быть в приблизительно равных количествах для получения качественного удобрения.
Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus - "составной") — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.
Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.