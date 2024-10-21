Чего не стоит делать с компостом осенью

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники активно занимаются компостированием, что является разумным и экологичным способом утилизации органических отходов. Однако ошибки при этом процессе могут свести на нет все усилия. Чтобы компостирование было успешным, важно избегать нескольких распространённых недочётов.

Фото: flickr.com by Секретариат Сюзанны, CC BY 2.0

Свежая листва

Свежие листья не подходят для компоста. Чтобы они стали полезным компонентом, дождитесь, пока они изменят цвет и начнут разлагаться естественным образом. Только тогда их можно смело добавлять в компостную кучу.

Растительные остатки с признаками болезней или вредителей

Если есть малейшие подозрения, что растение было заражено болезнью или вредителями, такие остатки не стоит включать в компост. В противном случае удобрение может стать источником распространения заболеваний и нанести вред другим растениям.

Отходы жизнедеятельности

Важно помнить, что отходы жизнедеятельности домашних животных, например, содержимое лотков, не подходят для компостирования. Их следует утилизировать другим, более безопасным способом.

Баланс компонентов

В компосте важен баланс всех компонентов. Нельзя добавлять слишком много одного вида органики, так как это нарушит структуру компоста. Все материалы — от кухонных отходов до листвы — должны быть в приблизительно равных количествах для получения качественного удобрения.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus - "составной") — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.

