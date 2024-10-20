Как осенью избавиться от слизней

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенний сезон предоставляет отличную возможность для борьбы со слизнями, когда благодаря погодным условиям можно добиться более эффективных результатов. Если летом приходится искать экологичные методы борьбы, то осенью выбор методов расширяется, и действовать становится проще.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Покупная химия

Во время дачного сезона многие избегают использования химических препаратов, опасаясь, что они могут повлиять на урожай. Однако осенью такие опасения не актуальны, и химические средства можно применять смело. Главное — следовать инструкции, и результат вас приятно удивит.

Пиво

После того, как участок приведен в порядок, слизням становится сложно найти укрытие. Это идеальный момент, чтобы выманить их с помощью пива. Напиток для них — настоящий магнит благодаря своему аромату. Лучше всего налить пиво в небольшие ёмкости и оставить на участке — слизни не смогут устоять перед соблазном и утонут.

Скорлупа

Яичную скорлупу можно использовать в течение всего года, однако осенью в сочетании с другими методами она становится ещё более действенной. Разбросайте по участку не слишком мелко измельчённую скорлупу, что станет препятствием для слизней.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

