Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как осенью избавиться от слизней
Сын Валерии Арсений Шульгин не вернул долг в 56 миллионов рублей. Теперь в этом деле будет разбираться суд
Как избежать проблем с ЖКТ: советы по употреблению сезонных плодов
Алгоритм ИИ LucaProt помог в крупнейшем открытии вирусов
Boeing пошёл на уступки ради прекращения забастовки работников
В облаках GJ 9827: ученые обнаружили паровой гигант
Рэпер Дрейк пытается вернуть Дженнифер Лопес после её развода с Беном Аффлеком
Новый бренд от Chery: что известно о кроссовере Lepas 8
Как токсичные ПФАС влияют на продолжительность и качество сна

Какие домашние цветы можно поливать лимонной кислотой

3:07
Садоводство

Применение лимонной кислоты для ухода за домашними растениями — это эффективный способ улучшить их рост и здоровье. Опытные цветоводы часто используют лимонную кислоту, чтобы поддерживать благоприятные условия для растений, особенно для тех, кто предпочитает кислую почву.

Какие домашние цветы можно поливать лимонной кислотой
Фото: flickr.com by Art (RUS) Potosi, PDM

Азалия и рододендроны

Растения семейства вересковых, такие как азалии и рододендроны, особенно хорошо реагируют на полив раствором лимонной кислоты. Для них кислая среда необходима для полноценного роста. Раствор готовят из расчета 1 грамм лимонной кислоты на литр воды, и применяют его раз в месяц.

Орхидеи

Орхидеи также положительно реагируют на подкисление субстрата. Слабый раствор лимонной кислоты улучшает усвоение питательных веществ, необходимое для их роста. Поливать орхидеи следует раз в две недели, используя концентрацию 0,5 грамма кислоты на литр воды.

Гортензия

Гортензиям, которые требуют кислой почвы для насыщенного цвета соцветий, также полезен полив раствором лимонной кислоты. Это помогает поддерживать необходимый уровень кислотности грунта и улучшает общее состояние растения.

Папоротники

Комнатные папоротники предпочитают слабокислую почву. Полив раствором лимонной кислоты раз в месяц создает оптимальные условия для их роста. Концентрация должна быть минимальной, чтобы избежать повреждения растения.

Фиалки

Узамбарские фиалки положительно реагируют на подкисление почвы, что усиливает их цветение. Раствор лимонной кислоты применяют с осторожностью, один раз в полтора месяца, и важно следить за реакцией растений.

Польза лимонной кислоты

Регулярное использование раствора лимонной кислоты улучшает усвоение железа растениями и предотвращает образование известкового налета на листьях. Она также помогает растворять соли жесткости в почве.

Правила приготовления раствора

Важно соблюдать правильную концентрацию раствора, чтобы не навредить растениям. Лимонную кислоту растворяют в тёплой воде и используют только свежеприготовленный раствор.

Признаки избытка кислотности

Пожелтение листьев, замедление роста и потеря тургора могут быть признаками чрезмерного закисления почвы. Если появляются такие симптомы, применение лимонной кислоты необходимо прекратить.

Противопоказания

Не все растения переносят кислую почву. Суккуленты, кактусы и драцены не нуждаются в подкислении. Для этих растений лимонная кислота может стать причиной корневой гнили.

Сезонные особенности применения

Частота использования раствора зависит от времени года. В период активного роста растения более восприимчивы к подкормкам, а зимой полив раствором лимонной кислоты сокращается или полностью прекращается.

Уточнения

Лимо́нная кислота́ (химическая формула — C6H8O7) — органическая кислота средней силы, относящаяся к классу предельных карбоновых кислот.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом
Красота и стиль
Почему у японских женщин сияющая и светлая кожа: секреты ухода за лицом Аудио 
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Садоводство, цветоводство
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения Аудио 
Популярное
5 интересных фактов о денежном дереве

Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.

5 интересных фактов о денежном дереве
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Хотите идеальную орхидею: вот что вы должны делать каждый день
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Сводка с фронта: ВС РФ начали штурм Селидово, Зеленский объяснил карателям-военкорам, что все в Киеве повязаны кровью Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Последние материалы
В облаках GJ 9827: ученые обнаружили паровой гигант
Boeing пошёл на уступки ради прекращения забастовки работников
Какие домашние цветы можно поливать лимонной кислотой
Рэпер Дрейк пытается вернуть Дженнифер Лопес после её развода с Беном Аффлеком
Новый бренд от Chery: что известно о кроссовере Lepas 8
Как токсичные ПФАС влияют на продолжительность и качество сна
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Гавана: кубинская жизнь без прикрас
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Газпром сэкономит 600 млрд рублей из-за отмены налога Минфином РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.