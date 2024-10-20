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Как подготовить сливу к зиме: 5 обязательных шагов для каждого садовода

2:10
Садоводство

Осень — ключевой период для садоводов, выращивающих сливу, ведь именно сейчас закладывается основа для успешной зимовки и будущего урожая. Правильный уход за сливовым деревом осенью помогает сохранить его здоровье и повысить урожайность.

Как подготовить сливу к зиме: 5 обязательных шагов для каждого садовода
Фото: creativecommons.org by Glysiak, CC BY-SA 1.0

Обработка приствольного круга

После сбора плодов особое внимание стоит уделить почве вокруг дерева. Рыхление земли улучшает доступ кислорода к корням, а удаление сорняков предотвращает развитие болезней и вредителей, которые могут зимовать в растительных остатках.

Внесение удобрений

Осенняя подкормка сливы фосфорно-калийными удобрениями укрепляет корни и повышает морозостойкость. Азотные удобрения осенью применять не рекомендуется, так как они стимулируют рост побегов, что снижает зимостойкость.

Санитарная обрезка

Обрезка осенью включает удаление больных, поврежденных и сухих ветвей. Удаление поросли помогает направить питательные вещества на основное дерево. Все срезы обрабатываются садовым варом для предотвращения инфекций.

Профилактика болезней

Осенняя обработка сливы от болезней и вредителей включает опрыскивание медьсодержащими препаратами для защиты от грибковых инфекций. Сбор и уничтожение опавших листьев предотвращает распространение болезнетворных возбудителей.

Защита от грызунов

Чтобы защитить ствол сливы от грызунов зимой, его обвязывают специальными материалами, например, металлической сеткой или пластиковыми спиралями.

Мульчирование приствольного круга

Мульчирование приствольного круга перегноем, торфом или компостом помогает сохранить влагу и защитить корни от промерзания. Оптимальная толщина слоя мульчи — 8-10 сантиметров.

Утепление молодых деревьев

Молодые саженцы требуют особого внимания: их стволы и скелетные ветви укрывают мешковиной или специальным материалом для защиты от солнечных ожогов и морозобоин.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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