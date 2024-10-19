Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жена Панкратова-Чёрного высказалась о срочной операции артиста: Бог с вами
Шавло: одна из главных проблем Станковича — состав команды
Лерчек нарушила условия домашнего ареста: меру пресечения могут изменить
Почему нельзя использовать пластиковые контейнеры в микроволновке: советы экспертов
Блогер Амиран Сардаров назвал переезд в США худшим решением в жизни
Подледные водоемы Марса: возможность фотосинтеза на Красной планете
Как работает обоняние у собаки: удивительные факты
Какие модели авто покупатели забирали быстрее всего в сентябре
Анджелина Джоли продолжает подогревать слухи о романе с рэпером: он не свободен

Стоит ли укрывать тую на зиму

1:22
Садоводство

Дачники, стремящиеся украсить свой участок зеленью, часто выбирают для посадки тую. Это хвойное растение обладает множеством достоинств: оно неприхотливо, устойчиво к морозам и засухам, а также эффективно очищает воздух от вредных веществ.

Стоит ли укрывать тую на зиму
Фото: flickr.com by Joshua Mayer, CC BY-SA 2.0

Туя идеально подходит для создания живых изгородей, бордюров и одиночных композиций. Но перед тем как отправляться за саженцем в питомник, стоит узнать несколько важных правил ухода за этим растением.

Туя, конечно, требует полива, подкормки и обрезки, но есть еще одна важная задача, особенно для начинающих садоводов. Если вы недавно посадили молодую тую, первые два года после посадки ей нужно уделить особое внимание перед зимовкой.

Осенью, когда температура воздуха опустится ниже четырех градусов тепла, кроны туи следует укрыть агроволокном или мешковиной. Материал нужно обернуть в 2-3 слоя, тщательно закрепив его веревкой по всей высоте растения. Это защитит молодую тую от возможных повреждений зимой.

Снимать укрытие рекомендуется весной, когда полностью сойдет снег. Опытные садоводы отмечают, что взрослые туи хорошо переносят зиму без необходимости укрытия.

Уточнения

Ту́я (устар. «Ту́йя, Жи́зненное де́рево») (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Садоводство, цветоводство
Простой способ, как удобрить и омолодить герань Аудио 
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Еда и рецепты
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром Аудио 
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Наука и техника
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы Аудио 
Популярное
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать

От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.

Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Последние материалы
В Сети высмеяли неряшливую причёску Максима Галкина* и посоветовали ему найти парикмахера
Как сохранить цвет волос: простые лайфхаки от стилиста
Фигурист Десятов отстранён в США: скандал с неподобающим поведением
Постоялица отеля раскрыла последние слова Лиама Пейна перед смертью: Я облажался
Мифы об опасности Wi-Fi: почему вам не нужно беспокоиться
Секреты безопасного багажа: как защитить чемодан от повреждений во время полета
Что делать с сидератами осенью
Как медицина приближает нас к столетнему юбилею
Клава Кока вышла на связь после слухов о расставании с возлюбленным: чем хуже у девушки дела
Секреты долголетия: пять продуктов от врача Янга, которые замедляют старение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.