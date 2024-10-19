Стоит ли укрывать тую на зиму

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Дачники, стремящиеся украсить свой участок зеленью, часто выбирают для посадки тую. Это хвойное растение обладает множеством достоинств: оно неприхотливо, устойчиво к морозам и засухам, а также эффективно очищает воздух от вредных веществ.

Фото: flickr.com by Joshua Mayer, CC BY-SA 2.0

Туя идеально подходит для создания живых изгородей, бордюров и одиночных композиций. Но перед тем как отправляться за саженцем в питомник, стоит узнать несколько важных правил ухода за этим растением.

Туя, конечно, требует полива, подкормки и обрезки, но есть еще одна важная задача, особенно для начинающих садоводов. Если вы недавно посадили молодую тую, первые два года после посадки ей нужно уделить особое внимание перед зимовкой.

Осенью, когда температура воздуха опустится ниже четырех градусов тепла, кроны туи следует укрыть агроволокном или мешковиной. Материал нужно обернуть в 2-3 слоя, тщательно закрепив его веревкой по всей высоте растения. Это защитит молодую тую от возможных повреждений зимой.

Снимать укрытие рекомендуется весной, когда полностью сойдет снег. Опытные садоводы отмечают, что взрослые туи хорошо переносят зиму без необходимости укрытия.

Уточнения

Ту́я (устар. «Ту́йя, Жи́зненное де́рево») (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

