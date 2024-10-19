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Как правильно укрывать розы на зиму

1:11
Садоводство

Укрытие роз на зиму — одна из ключевых задач для любого дачника, ведь от этого зависит, смогут ли растения пережить морозы. Чтобы обеспечить им максимальную защиту, важно соблюдать несколько простых правил.

Как правильно укрывать розы на зиму
Фото: freepik.com is licensed under public domain
  • Первое, что нужно сделать — это провести финальную подкормку. Подкормку следует выполнить за четыре недели до наступления заморозков, используя удобрения с фосфором и калием. Это поможет растениям набраться сил для зимовки.
  • Второй важный этап — обрезка. Она должна быть проведена перед укрытием. Также не забудьте обработать розы от возможных болезней и вредителей, используя привычные средства. Не менее важно убрать все сорняки и растительные остатки, чтобы растения не были подвержены лишним рискам.
  • Последний этап — само укрытие. Сначала укладываем побеги роз на мягкую "подушку", чаще всего для этого используют сено. Затем покрываем растения укрывным материалом в два слоя. Если все шаги выполнены правильно, ваши розы благополучно перенесут даже самые суровые зимние морозы.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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