Как правильно укрывать розы на зиму

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Укрытие роз на зиму — одна из ключевых задач для любого дачника, ведь от этого зависит, смогут ли растения пережить морозы. Чтобы обеспечить им максимальную защиту, важно соблюдать несколько простых правил.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Первое, что нужно сделать — это провести финальную подкормку. Подкормку следует выполнить за четыре недели до наступления заморозков, используя удобрения с фосфором и калием. Это поможет растениям набраться сил для зимовки.

— это провести финальную подкормку. Подкормку следует выполнить за четыре недели до наступления заморозков, используя удобрения с фосфором и калием. Это поможет растениям набраться сил для зимовки. Второй важный этап — обрезка. Она должна быть проведена перед укрытием. Также не забудьте обработать розы от возможных болезней и вредителей, используя привычные средства. Не менее важно убрать все сорняки и растительные остатки, чтобы растения не были подвержены лишним рискам.

— обрезка. Она должна быть проведена перед укрытием. Также не забудьте обработать розы от возможных болезней и вредителей, используя привычные средства. Не менее важно убрать все сорняки и растительные остатки, чтобы растения не были подвержены лишним рискам. Последний этап — само укрытие. Сначала укладываем побеги роз на мягкую "подушку", чаще всего для этого используют сено. Затем покрываем растения укрывным материалом в два слоя. Если все шаги выполнены правильно, ваши розы благополучно перенесут даже самые суровые зимние морозы.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

