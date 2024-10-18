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Как сохранить георгины зимой: 7 секретов правильного хранения

2:50
Садоводство

Правильное хранение клубней георгинов зимой — это залог успешного цветения в следующем сезоне. Чтобы сохранить посадочный материал в здоровом состоянии до весенней посадки, важно правильно подготовить клубни и создать оптимальные условия для их хранения.

Как сохранить георгины зимой: 7 секретов правильного хранения
Фото: flickr.com by Bernard Spragg. NZ, PDM

Подготовка к хранению

После первых заморозков клубни нужно аккуратно выкопать и тщательно очистить от земли. Корни промывают водой, удаляя все поврежденные или подгнившие части. Затем клубни просушивают при комнатной температуре несколько дней.

Выбор места хранения

Идеальным для хранения считается тёмное, сухое помещение с хорошей вентиляцией, например, подвал или погреб, где температура постоянно держится в пределах 4-8 градусов. Влажность должна быть низкой, так как повышенная влажность способствует гниению.

Температурный режим

Температура хранения играет важнейшую роль в сохранении клубней. Слишком высокая температура может привести к преждевременному прорастанию, а низкая – к вымерзанию. Контроль температуры должен быть регулярным.

Способы упаковки

Хорошо зарекомендовал себя метод хранения клубней в торфе или опилках. Эти материалы должны быть слегка влажными. Клубни укладывают слоями, пересыпая их наполнителем. Современный метод предлагает использование перфорированных полиэтиленовых пакетов, где также используется торф или вермикулит для поддержания влажности. Важно обеспечить доступ воздуха, делая небольшие отверстия в пакетах.

Регулярная проверка состояния

Клубни следует осматривать раз в месяц, удаляя загнившие или повреждённые части. Места срезов обрабатываются древесным углем или толчёной серой.

Поддержание влажности

Влажность воздуха в помещении должна быть на уровне 60-70%. При необходимости можно использовать увлажнители или просто ставить ёмкости с водой.

Защита от вредителей

Для защиты от грызунов и насекомых помещение должно регулярно проветриваться, а для профилактики устанавливаются ловушки и применяются природные репелленты.

Маркировка сортов

Каждый клубень или группа клубней должны быть помечены этикетками с указанием сорта, цвета и высоты растения. Для этого используют водостойкий маркер.

Весенняя подготовка

За месяц до посадки клубни достают из хранилища. Жизнеспособность определяется по упругости клубней и наличию здоровых почек. Все повреждённые части удаляют, а срезы обрабатывают защитными составами.

Уточнения

Георги́на также (в неспециа­лизи­рованной литературе) георги́н (лат. Dahlia), — род многолетних травянистых растений семейства Астровые (Сложноцветные) с клубневидными корнями и крупными цветками яркой окраски.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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