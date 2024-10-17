Как осенняя обрезка спасёт ваш урожай от потерь

Осенняя обрезка — это один из ключевых этапов ухода за кустарниками, который обязательно нужно провести в преддверии холодов. Если упустить этот момент, можно не только снизить урожайность, но и ухудшить качество ягод — они станут мелкими и кислыми. Более того, без регулярной обрезки вы рискуете не заметить первые признаки заболеваний, что может повлиять на здоровье растения в будущем.

Фото: commons.wikimedia. org by Изображение сделано защитником природы Натубико; vivism. info, CC BY-SA 3.0

Как правильно провести осеннюю обрезку

Прежде всего, подготовьтесь к процедуре, взяв в руки острый и чистый секатор. Качественный инструмент — залог того, что обрезка будет выполнена аккуратно и правильно.

Затем осмотрите кустарник. В первую очередь удалите ветки, которые выглядят больными или повреждёнными, и не забудьте их уничтожить, чтобы предотвратить распространение болезней.

Следующим шагом уберите все сухие побеги. Не стоит оставлять и молодую поросль — она лишь будет отнимать питательные вещества у растения. При осмотре однолетних побегов отдайте предпочтение наиболее крепким и здоровым. Их нужно укоротить на несколько сантиметров.

Если среди старых веток есть те, что выглядят не очень хорошо, их также следует обрезать, чтобы кустарник мог обновиться и развиваться дальше.

Уточнения

Куста́рник - жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8-6 метров, в отличие от деревьев не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга. Продолжительность жизни 10-20 лет.

