Как навсегда решить проблему с муравьями на своём участке

2:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Появление муравьев на дачном участке — настоящая головная боль для многих садоводов. Эти насекомые могут нанести серьезный вред растениям, портить клумбы и дорожки. Но есть действенные способы избавиться от муравьиных нашествий. Рассказываем о самых эффективных методах.

Фото: inaturalist.org by Jake Nitta, CC BY 4.0

Почему на участке появляются муравьи?

Муравьи обосновываются на садовом участке по нескольким причинам:

Наличие обильной кормовой базы (сладких выделений тли, падалицы, пищевых отходов)

Наличие подходящих мест для гнезд (пустоты в земле, под камнями, в толще древесины)

Благоприятные температурные условия

Чаще всего муравьи селятся вблизи лиственных и плодовых деревьев, на газонах, в теплых укромных уголках. Их присутствие легко определить по характерным холмикам и тропам.

Биологические методы борьбы

Для избавления от муравьев можно использовать экологичные и безопасные биологические способы:

Озеленение участка. Некоторые растения отпугивают муравьев своим запахом — это базилик, мята, чеснок, полынь. Высаживайте их рядом с муравейниками. Использование насекомых-хищников. Муравьев уничтожают божьи коровки, жужелицы, муравьиные львы. Привлекайте их на участок, создавая подходящие условия. Обработка почвы. Проливание или опудривание инсектицидами участков, где находятся муравейники.

Химические средства

Для более быстрого и эффективного избавления от муравьев применяют специальные инсектициды:

Приманки и гранулы. Содержат токсичные вещества, которые муравьи разносят по всему гнезду. Аэрозоли и порошки. Обрабатывают места скопления насекомых, уничтожая их. Обработка почвы. Проливание или опудривание инсектицидами участков, где находятся муравейники.

Применяйте химические средства точечно и в соответствии с инструкцией. Не допускайте попадания препаратов на растения и в почву.

Профилактические меры

Чтобы надолго избавиться от муравьиных нашествий, важно также соблюдать ряд профилактических мер:

Регулярная уборка и вывоз пищевых отходов с участка Удаление сладких падалиц, обработка деревьев от тли Тщательная обработка стволов деревьев и кустарников Поддержание сухости почвы вокруг посадок

Комплексный подход к борьбе с муравьями, сочетающий биологические и химические методы, поможет навсегда очистить ваш сад от этих вредителей.