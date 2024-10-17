Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Санкт-Петербуржцы о поездке в Малайзию: долгая дорога, яркие впечатления и непредсказуемые траты
Как убрать заломы с кроссовок: самые эффективные методы
5 лучших упражнений для женщин для набора мышечной массы
Спагетти с курицей в сметане: вкусный ужин для всей семьи из самых простых продуктов
Автомобили, которые становятся членами семьи
Попытки США украсть активы РФ заставили мир пересмотреть отношение к доллару
Журнал Lancet: WW терапия помогает справиться с лишним весом за 12 недель
Как избавиться от сухости локтей: рецепт скраба и способ применения
Рынок новостроек оживает: спрос в миллионниках пошел вверх

Как навсегда решить проблему с муравьями на своём участке

2:44
Садоводство » Вредители и болезни

Появление муравьев на дачном участке — настоящая головная боль для многих садоводов. Эти насекомые могут нанести серьезный вред растениям, портить клумбы и дорожки. Но есть действенные способы избавиться от муравьиных нашествий. Рассказываем о самых эффективных методах.

Как навсегда решить проблему с муравьями на своём участке
Фото: inaturalist.org by Jake Nitta, CC BY 4.0

Почему на участке появляются муравьи?

Муравьи обосновываются на садовом участке по нескольким причинам:

  • Наличие обильной кормовой базы (сладких выделений тли, падалицы, пищевых отходов)
  • Наличие подходящих мест для гнезд (пустоты в земле, под камнями, в толще древесины)
  • Благоприятные температурные условия

Чаще всего муравьи селятся вблизи лиственных и плодовых деревьев, на газонах, в теплых укромных уголках. Их присутствие легко определить по характерным холмикам и тропам.

Биологические методы борьбы

Для избавления от муравьев можно использовать экологичные и безопасные биологические способы:

  1. Озеленение участка. Некоторые растения отпугивают муравьев своим запахом — это базилик, мята, чеснок, полынь. Высаживайте их рядом с муравейниками.
  2. Использование насекомых-хищников. Муравьев уничтожают божьи коровки, жужелицы, муравьиные львы. Привлекайте их на участок, создавая подходящие условия.
  3. Обработка почвы. Проливание или опудривание инсектицидами участков, где находятся муравейники.

Химические средства

Для более быстрого и эффективного избавления от муравьев применяют специальные инсектициды:

  1. Приманки и гранулы. Содержат токсичные вещества, которые муравьи разносят по всему гнезду.
  2. Аэрозоли и порошки. Обрабатывают места скопления насекомых, уничтожая их.
  3. Обработка почвы. Проливание или опудривание инсектицидами участков, где находятся муравейники.

Применяйте химические средства точечно и в соответствии с инструкцией. Не допускайте попадания препаратов на растения и в почву.

Профилактические меры

Чтобы надолго избавиться от муравьиных нашествий, важно также соблюдать ряд профилактических мер:

  1. Регулярная уборка и вывоз пищевых отходов с участка
  2. Удаление сладких падалиц, обработка деревьев от тли
  3. Тщательная обработка стволов деревьев и кустарников
  4. Поддержание сухости почвы вокруг посадок

Комплексный подход к борьбе с муравьями, сочетающий биологические и химические методы, поможет навсегда очистить ваш сад от этих вредителей.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Туризм
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах Аудио 
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Еда и рецепты
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Ка-52М "Аллигатор". Современный российский ударный вертолёт в деле Дмитрий Плотников На Украине отреагировали на план Зеленского: за победу не пьют уже даже бомжи под наливайками Любовь Степушова Тайные пункты плана Зеленского: это ракетно-диверсионный ультиматум Олег Володин
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Последние материалы
Рынок новостроек оживает: спрос в миллионниках пошел вверх
Тут без семьи: Госдума может запретить трудовым мигрантам въезд с семьями
Россияне ждут тринадцатую зарплату: оптимизм работников бьет рекорды
Без селфи с медведем: в МЧС дали советы, что делать при виде лесных животных
Теперь многоразовый: в России научились использовать дроны-камикадзе второй раз
В России нашли способ ускорить поиск научных публикаций с помощью ИИ
Довести до мировой войны: в Госдуме заявили о главном замысле плана Зеленского
Комиссии за госплатежи через СБП уйдут в прошлое, но банки найдут способ компенсировать потери
Трагедия в Тайгане: львов, загрызших сотрудницу, не усыпят
OneTwoTrip: туристы дольше всего отдыхают в Москве и Таиланде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.