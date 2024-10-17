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Как правильно обрезать розы перед укрытием на зиму

Садоводство » Цветы

Розы по праву считаются одними из самых красивых и желанных садовых цветов. Однако выращивание этих капризных красавиц требует особого ухода, в том числе тщательной подготовки к зиме. Правильное укрытие роз является залогом их успешной перезимовки.

Как правильно обрезать розы перед укрытием на зиму
Фото: commons.wikimedia.org by A. Barra, CC BY-SA 3.0

Когда нужно укрывать розы?

Большинство экспертов сходятся во мнении, что подготовку роз к зиме следует начинать в октябре-ноябре, когда среднесуточная температура опускается ниже +5°C. Именно в это время растения готовятся к периоду покоя и требуют укрытия.

Однако точное время зависит от климата вашего региона. Например, в регионах с мягкими зимами укрывать розы можно чуть позже, ближе к началу зимы. А в северных районах с морозными зимами — раньше, в начале осени.

Материалы для укрытия

Для защиты роз от зимних холодов используют разные типы укрытий — от простых мульчирующих материалов до сложных каркасных конструкций. Вот наиболее эффективные варианты:

  • Опилки, солома, торф, листва — создают рыхлый теплоизолирующий слой.
  • Мешковина, агроволокно, лапник — защищают от ветра и снежных навеев.
  • Ящики, бочки, пленка — сооружают каркасные укрытия.

Важно, чтобы выбранные материалы были воздухопроницаемыми, не задерживали влагу и не слишком сильно уплотняли почву.

Как правильно укрывать розы?

Процесс укрытия роз на зиму включает несколько этапов:

  1. Обрезка. За 2-3 недели до укрытия необходимо провести легкую обрезку кустов, удалив поврежденные и тонкие побеги.
  2. Подготовка почвы. Почву вокруг розы следует взрыхлить, внести органические удобрения.
  3. Укрытие стволов и корней. Сначала приствольные круги замульчировывают на 10-15 см слоем опилок, соломы или торфа. Затем ствол растения можно обернуть мешковиной, лапником или агроволокном.
  4. Создание каркаса. Для защиты наземной части куста сооружают каркас из ящиков, бочек или проволочных арок, накрывая его пленкой или лапником.
  5. Дополнительное утепление. В особенно морозные зимы верхний слой можно присыпать еще 5-10 см снега или опилок.

Помните, что укрытие нужно регулярно проветривать, чтобы избежать образования плесени и гнили. А весной, когда минует угроза заморозков, укрытие постепенно удаляют.

Правильный подход к зимовке роз позволит сохранить ваши любимые растения в целости и подарит пышное цветение весной!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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