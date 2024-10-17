Как правильно обрезать розы перед укрытием на зиму

Розы по праву считаются одними из самых красивых и желанных садовых цветов. Однако выращивание этих капризных красавиц требует особого ухода, в том числе тщательной подготовки к зиме. Правильное укрытие роз является залогом их успешной перезимовки.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что подготовку роз к зиме следует начинать в октябре-ноябре, когда среднесуточная температура опускается ниже +5°C. Именно в это время растения готовятся к периоду покоя и требуют укрытия.
Однако точное время зависит от климата вашего региона. Например, в регионах с мягкими зимами укрывать розы можно чуть позже, ближе к началу зимы. А в северных районах с морозными зимами — раньше, в начале осени.
Для защиты роз от зимних холодов используют разные типы укрытий — от простых мульчирующих материалов до сложных каркасных конструкций. Вот наиболее эффективные варианты:
Важно, чтобы выбранные материалы были воздухопроницаемыми, не задерживали влагу и не слишком сильно уплотняли почву.
Процесс укрытия роз на зиму включает несколько этапов:
Помните, что укрытие нужно регулярно проветривать, чтобы избежать образования плесени и гнили. А весной, когда минует угроза заморозков, укрытие постепенно удаляют.
Правильный подход к зимовке роз позволит сохранить ваши любимые растения в целости и подарит пышное цветение весной!
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