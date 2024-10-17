Томатная паста на зиму: почему магазинная не сравнится с домашней

3:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Томатная паста — это универсальный ингредиент, который придаст насыщенный вкус любым блюдам: от первых до пиццы и соусов. Конечно, готовую пасту можно купить в магазине, но домашняя заготовка из собственноручно выращенных помидоров всегда будет вкуснее и полезнее.

Фото: commons.wikimedia by Dennis Klein klein2, PDM

Как самостоятельно приготовить томатную пасту на зиму разными способами, рассказывает садовод-любитель и кулинар со стажем, Галина Матвеевна, на сайте "Антонов сад".

Выбор помидоров для пасты

Чтобы томатная паста получилась вкусной, важно выбрать правильные помидоры. Лучший выбор — мясистые, спелые овощи, выращенные на вашем огороде. Внешние дефекты вроде вмятин не играют роли, так как плоды будут превращены в однородную массу. Не используйте гнилые или порченные помидоры.

Перед приготовлением помидоры необходимо вымыть, удалить плодоножки и вырезать все ненужные части. В зависимости от рецепта, вам также понадобятся различные специи.

Рецепты томатной пасты на зиму

Рецепт 1: Томатная паста через мясорубку

Для этого рецепта вам понадобится:

4 кг помидоров

1 ст. ложка соли

2 ст. ложки растительного масла

Помидоры прокрутите через мясорубку, затем переложите в кастрюлю и доведите до кипения, добавив соль и масло. Варите до нужной консистенции. Готовую пасту разлейте по стерилизованным банкам и закатайте.

Рецепт 2: Томатная паста с блендером

Этот способ более быстрый и удобный. Вам понадобится:

9 кг помидоров

800 г лука

100 г чеснока

6 ст. ложек соли

700 г сахара

200 мл уксуса 9%

специи: лавровый лист, гвоздика, корица

Снимите кожицу с помидоров, перемешайте все ингредиенты в блендере и варите на медленном огне, добавляя специи и уксус. Когда паста загустеет, разлейте её по банкам.

Рецепт 3: Томатная паста без уксуса

Этот рецепт подойдет тем, кто не любит уксус. Вместо него используется крахмал. Вам понадобится:

5 кг помидоров

5 ст. ложек крахмала

50 г соли и сахара

перец, лавровый лист, чеснок

Пропустите помидоры через соковыжималку и варите с приправами. Затем добавьте крахмал, тщательно перемешайте и разлейте пасту по банкам.

Рецепт 4: Томатная паста с базиликом

Этот рецепт добавит вашему соусу пикантный вкус благодаря базилику и чесноку. Вам понадобится:

5 кг помидоров

5 зубчиков чеснока

1 ч. ложка базилика

1 ст. ложка уксуса

Измельчите помидоры, добавьте специи, доведите до кипения и варите до загустения. Разлейте готовую пасту по банкам.

Как хранить томатную пасту

Готовую томатную пасту следует хранить в холодильнике или в прохладном темном месте. Если банка открыта, важно следить, чтобы на поверхности пасты не появилась плесень. Также можно заморозить пасту в контейнерах или формах для льда.

Уточнения

Томатная паста (томат-паста) — кулинарная паста из помидоров.

