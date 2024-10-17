Томатная паста на зиму: почему магазинная не сравнится с домашней

Томатная паста — это универсальный ингредиент, который придаст насыщенный вкус любым блюдам: от первых до пиццы и соусов. Конечно, готовую пасту можно купить в магазине, но домашняя заготовка из собственноручно выращенных помидоров всегда будет вкуснее и полезнее.
Как самостоятельно приготовить томатную пасту на зиму разными способами, рассказывает садовод-любитель и кулинар со стажем, Галина Матвеевна, на сайте "Антонов сад".
Чтобы томатная паста получилась вкусной, важно выбрать правильные помидоры. Лучший выбор — мясистые, спелые овощи, выращенные на вашем огороде. Внешние дефекты вроде вмятин не играют роли, так как плоды будут превращены в однородную массу. Не используйте гнилые или порченные помидоры.
Перед приготовлением помидоры необходимо вымыть, удалить плодоножки и вырезать все ненужные части. В зависимости от рецепта, вам также понадобятся различные специи.
Для этого рецепта вам понадобится:
Помидоры прокрутите через мясорубку, затем переложите в кастрюлю и доведите до кипения, добавив соль и масло. Варите до нужной консистенции. Готовую пасту разлейте по стерилизованным банкам и закатайте.
Этот способ более быстрый и удобный. Вам понадобится:
Снимите кожицу с помидоров, перемешайте все ингредиенты в блендере и варите на медленном огне, добавляя специи и уксус. Когда паста загустеет, разлейте её по банкам.
Этот рецепт подойдет тем, кто не любит уксус. Вместо него используется крахмал. Вам понадобится:
Пропустите помидоры через соковыжималку и варите с приправами. Затем добавьте крахмал, тщательно перемешайте и разлейте пасту по банкам.
Этот рецепт добавит вашему соусу пикантный вкус благодаря базилику и чесноку. Вам понадобится:
Измельчите помидоры, добавьте специи, доведите до кипения и варите до загустения. Разлейте готовую пасту по банкам.
Готовую томатную пасту следует хранить в холодильнике или в прохладном темном месте. Если банка открыта, важно следить, чтобы на поверхности пасты не появилась плесень. Также можно заморозить пасту в контейнерах или формах для льда.
Томатная паста (томат-паста) — кулинарная паста из помидоров.
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