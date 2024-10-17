Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жизнь на Марсе может существовать в ледниках средних широт планеты — учёные
Как избежать камней в почках: советы нефролога
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Алёна Водонаева раскритиковала внешность дочери супермодели Кейт Мосс
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Как стрелки становятся must-have осеннего макияжа: тренды и советы
Лисы: от дикой природы к домашним любимцам
Свет и здоровье: россиян предупреждают о рисках ночного сна с открытыми шторами
Вкусная и полезная гречневая каша с грибами: ужин для всей семьи за полчаса

Парник или теплица: что выбрать для рассады и летних культур

1:33
Садоводство

Весна еще не скоро, но ежегодно огородникам предстоит высаживать свою рассаду. Часть растений отправится прямо в открытый грунт, но для более нежных культур придется использовать парники и теплицы. Важно понимать, чем они отличаются и какой вариант подойдет для вашего участка, рассказывают авторы сайта "Огород-365".

Парник или теплица: что выбрать для рассады и летних культур
Фото: flickr.com by Robert Brook, CC BY 2.0

Парники — это небольшие сооружения, высотой до 1,3 метра, которые обогреваются исключительно за счет солнца и разложения органики. В них отсутствует искусственное отопление и двери. Чтобы получить доступ к растениям, нужно открывать верхнюю или боковую часть конструкции. Чаще всего, парники используются для рассадных растений и как временное укрытие в начале весны, когда возможны заморозки.

Теплицы более крупные и сложные. Высота их начинается от 2,5 метров, и в них может быть предусмотрен искусственный обогрев. В отличие от парников, теплицы дают возможность выращивать растения круглый год, поддерживая нужную температуру и влажность. Этот вариант потребует больших финансовых вложений, но и возможности для урожая здесь куда шире.

Выбор между теплицей и парником зависит от климата, целей и бюджета. Теплица, безусловно, обойдется дороже, но она может служить долгие годы, если грамотно выбрать конструкцию и материал.

Уточнения

Парни́к — малогабаритное неотапливаемое строение для защиты культурных растений от воздействия неблагоприятных погодных условий.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Когда лучше всего начинать заводить кур на даче?
Советы
Когда лучше всего начинать заводить кур на даче? Аудио 
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Банки
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT Аудио 
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Садоводство, цветоводство
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные Аудио 
Популярное
Простой способ, как удобрить и омолодить герань

Из статьи вы узнаете, чем можно подкормить герань, чтобы она буквально омолодилась.

Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Ракета Х-101. Могучая крылатая, наводящая ужас на врагов с других континентов Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров Слабое звено Нобелевской премии — теоретики Игорь Буккер
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Последние материалы
Парник или теплица: что выбрать для рассады и летних культур
Жизнь на Марсе может существовать в ледниках средних широт планеты — учёные
Как избежать камней в почках: советы нефролога
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Алёна Водонаева раскритиковала внешность дочери супермодели Кейт Мосс
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Как стрелки становятся must-have осеннего макияжа: тренды и советы
Лисы: от дикой природы к домашним любимцам
Свет и здоровье: россиян предупреждают о рисках ночного сна с открытыми шторами
Вкусная и полезная гречневая каша с грибами: ужин для всей семьи за полчаса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.