Парник или теплица: что выбрать для рассады и летних культур

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна еще не скоро, но ежегодно огородникам предстоит высаживать свою рассаду. Часть растений отправится прямо в открытый грунт, но для более нежных культур придется использовать парники и теплицы. Важно понимать, чем они отличаются и какой вариант подойдет для вашего участка, рассказывают авторы сайта "Огород-365".

Фото: flickr.com by Robert Brook, CC BY 2.0

Парники — это небольшие сооружения, высотой до 1,3 метра, которые обогреваются исключительно за счет солнца и разложения органики. В них отсутствует искусственное отопление и двери. Чтобы получить доступ к растениям, нужно открывать верхнюю или боковую часть конструкции. Чаще всего, парники используются для рассадных растений и как временное укрытие в начале весны, когда возможны заморозки.

Теплицы более крупные и сложные. Высота их начинается от 2,5 метров, и в них может быть предусмотрен искусственный обогрев. В отличие от парников, теплицы дают возможность выращивать растения круглый год, поддерживая нужную температуру и влажность. Этот вариант потребует больших финансовых вложений, но и возможности для урожая здесь куда шире.

Выбор между теплицей и парником зависит от климата, целей и бюджета. Теплица, безусловно, обойдется дороже, но она может служить долгие годы, если грамотно выбрать конструкцию и материал.

Уточнения

Парни́к — малогабаритное неотапливаемое строение для защиты культурных растений от воздействия неблагоприятных погодных условий.

