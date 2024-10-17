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Важные шаги по уходу за бузиной: от подкормки до обрезки

1:44
Садоводство

Бузина (лат. Sambucus) — это декоративный листопадный кустарник, который может стать украшением любого сада. Этот кустарник неприхотлив в уходе, отличается быстрым ростом и способен вырастать в тенистых местах, хотя на солнечных участках цветет значительно ярче и пышнее, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".

Важные шаги по уходу за бузиной: от подкормки до обрезки
Фото: commons.wikimedia.org by Gary Houston, PDM

При посадке важно учесть правильную подготовку почвенной смеси и удобрения: смесь состоит из перегноя, дерновой земли, торфа и песка в пропорции 2:2:1:1, а также необходимо внести фосфор и калий для стимуляции роста. Кустарник нуждается в дренажном слое, а оптимальная кислотность почвы должна быть в диапазоне pH 6.5-7.5.

Чтобы бузина радовала пышной листвой и цветением, ее нужно регулярно подкармливать. Весной под куст вносят нитроаммофоску или навозную жижу, а летом особенно важен полив, особенно в засушливые периоды, когда растения нуждаются в обильном увлажнении один раз в неделю.

Кустарник требует регулярной обрезки. Через 5-6 лет стволики бузины начинают стареть, появляются сухие ветви, что сказывается на декоративности куста. В таких случаях растения обрезают до основания, что позволяет им обновиться.

Бузина устойчива к большинству вредителей, но она может страдать от клещей, минирующей мушки и пяденицы. Однако, подготовка к зиме для бузины не требуется — это растение морозоустойчиво и способно пережить зиму без дополнительных мер защиты.

Уточнения

Бузина́ (лат. Sambucus) — род цветковых растений семейства Калиновые (Viburnaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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