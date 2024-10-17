Все о снежноягоднике: посадка, уход и подготовка к холодам

2:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Снежноягодник, известный также под латинским названием Symphoricarpos, — это светолюбивое растение, которое при этом неплохо адаптируется к полутени. Это универсальный кустарник, который легко растет даже в сложных условиях, не требуя особого ухода, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".

Фото: creativecommons.org by H. Zell, CC BY-SA 3.0

При посадке важно помнить, что корневая шейка должна находиться на уровне почвы, а кусты лучше всего располагать на расстоянии 0,7-1,2 метра друг от друга, чтобы они имели пространство для роста.

Почва и уход

Снежноягодник предпочитает нейтральные почвы с уровнем pH от 6,5 до 7,5. Для посадки лучше всего использовать почвенную смесь, состоящую из песка, перегноя и дерна в соотношении 1:1:2. Важным элементом является дренаж из мелкого гравия, слоем около 10-20 см, чтобы избежать застоя воды.

Подкормка и полив

Весной кустарник нуждается в ежегодной подкормке органическими и минеральными удобрениями, такими как калийная соль и суперфосфат. При посадке кусты необходимо обильно полить, а в дальнейшем они достаточно засухоустойчивы. Однако в особенно сухие летние месяцы молодые растения требуют дополнительного полива — одно ведро воды на куст.

Уход за почвой

Минимальная обработка почвы заключается в прополке сорняков и рыхлении на глубину 10 см. Перекопку можно делать весной одновременно с внесением подкормок. Рекомендуется также мульчирование — при посадке слой торфа в 5 см поможет сохранить влагу и защитить растение.

Обрезка и подготовка к зиме

Снежноягодник прекрасно переносит декоративную обрезку, которая помогает формировать красивую крону. Весной удаляются все сухие или поврежденные морозом ветки. Взрослые кустарники устойчивы к морозам, а вот молодые растения лучше подготовить к зиме, загребая их корневые шейки землей на высоту 15-20 см. Весной эту насыпь необходимо убрать.

Вредители и болезни

Снежноягодник редко страдает от болезней, но его могут поражать такие вредители, как хоботники и пилильщики. Однако благодаря своей высокой устойчивости, кустарник обычно справляется с ними без серьезных проблем.

Уточнения

Снежноя́годник или сне́жник, или сне́жная я́года, или во́лчья ягода (лат. Symphoricárpos) — род листопадных кустарников, семейство Жимолостные (Caprifoliaceae).

