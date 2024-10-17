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Белокрылка может уничтожить ваш урожай за считанные дни: как предотвратить катастрофу

2:26
Садоводство

Каждый огородник мечтает о богатом урожае, но насекомые-вредители, такие как белокрылка, могут нанести серьезный ущерб посадкам, особенно томатам. Белокрылка — это маленькая белая бабочка, которая питается соком растений и может привести к гибели урожая. Она особенно опасна для томатов, так как поражает их и в теплице, и в открытом грунте.

Белокрылка может уничтожить ваш урожай за считанные дни: как предотвратить катастрофу
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion, CC BY-SA 4.0

Чтобы избавиться от белокрылки, нужно действовать быстро и использовать комплексный подход, рассказывает селекционер Галина Антониевна Кузьмицкая на сайте "Антонов сад".

Описание вредителя и его цикл

Белокрылка — очень мелкий, но крайне плодовитый насекомый, откладывающее до 200 яиц за один сезон. На протяжении своей жизни она проходит четыре стадии развития. На ранних этапах белокрылку легче уничтожить, тогда как на поздних стадиях она становится практически неуязвимой для химических средств. Поэтому важно вовремя заметить проблему и принять меры.

Вред, наносимый томатам

Белокрылка не просто высасывает сок из растений, но и является переносчиком вирусных заболеваний и способствует развитию грибковых инфекций, таких как сажистый гриб. Это не только угрожает томатам, но и может распространиться на другие культуры, оставив огородника без урожая. Чем раньше вы обнаружите проблему, тем больше шансов спасти растения.

Методы борьбы

Есть несколько способов борьбы с белокрылкой на томатах: химические средства, народные методы, механические способы и биологическая борьба. Химические препараты, такие как "Танрек" и "Моспилан", эффективны, но вредны для окружающей среды, поэтому лучше использовать их с осторожностью и строго по инструкции.

Народные методы, например, использование чеснока, табака или мыльного раствора, менее вредны, но могут быть менее эффективными. Биологические методы включают использование насекомых-хищников, которые поедают белокрылку.

Профилактика

Легче предупредить появление белокрылки, чем потом бороться с её последствиями. Регулярное проветривание теплицы, поддержание правильной температуры и влажности, дезинфекция почвы и удаление остатков растений помогут снизить риск заражения.

Уточнения

Белокрылки или алейродиды (лат. Aleyrodidae), — семейство мелких равнокрылых насекомых (Homoptera) из подотряда Sternorrhyncha.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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