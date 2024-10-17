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Подготовка погреба к зиме: как защитить урожай от грызунов и влаги

2:33
Садоводство

Подготовка погреба или подвала к зиме — это важный шаг для любого дачника, который хочет сохранить свой урожай. Неправильно подготовленное помещение может стать причиной потери овощей и фруктов, что очень огорчит после успешного сезона.

Подготовка погреба к зиме: как защитить урожай от грызунов и влаги
Фото: creativecommons.org by Kotivalo, CC BY-SA 3.0

Чтобы этого избежать, важно заранее начать подготовку и следовать простым, но эффективным шагам, рассказывают авторы сайта "Огород-365".

Проветривание и просушка

Первое, с чего стоит начать — это проветривание погреба. Делать это лучше в начале осени, когда перепады температуры не такие резкие, как весной. Проветривайте помещение до полного высыхания, чтобы избежать появления конденсата и плесени.

Все деревянные стеллажи и полки нужно вынести на улицу для просушки, но не под прямыми солнечными лучами, чтобы избежать их деформации. Заплесневелые или прогнившие доски лучше заменить.

Обработка и дезинфекция

После просушки нужно приступить к дезинфекции. Один из проверенных методов — это обработка пола раствором медного купороса с последующей засыпкой порошковой извести. Для дезинфекции стен можно использовать раствор извести или серные шашки, которые убивают грибок и плесень.

Такие работы требуют тщательного проветривания, чтобы не осталось вредных паров перед тем, как укладывать овощи.

Борьба с сыростью

Если вы замечаете влагу на стенах или ощущаете затхлый запах, скорее всего, уровень влажности в помещении слишком высок. В этом случае нужно обязательно заняться его устранением. Используйте емкости с углем или солью — они хорошо поглощают влагу. Также помогут регулярные проветривания и побелка стен известью.

Устранение плесени

Если в погребе появилась плесень, действовать нужно немедленно. Удалите её механически, а затем обработайте стены растворами медного купороса или марганцовки. Обязательно просушите все поверхности после обработки.

Борьба с грызунами

Грызуны — это серьёзная угроза для сохранности овощей и фруктов. Для борьбы с ними заделайте все щели в полу и стенах цементом, установите металлические сетки на вентиляционные отверстия. Разложите в помещении пахучие травы (например, дикую мяту) или используйте ультразвуковые отпугиватели.

Уточнения

По́греб — постоянное помещение для хранения припасов, в частности, сельскохозяйственной продукции.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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