Что делать, если на деревьях появились лишайники: советы для садоводов

Столкнувшись с появлением на своих деревьях серых или зеленых наростов, многие садоводы начинают беспокоиться. Что это такое и не является ли это признаком болезни или вредителей? На самом деле, такие образования на коре — это всего лишь лишайники, которые сами по себе не представляют опасности для деревьев. Однако их наличие может быть сигналом неблагоприятных условий.

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Что такое лишайник на деревьях?

Лишайники — это симбиотические организмы, состоящие из грибов и водорослей или цианобактерий. Они обычно поселяются на коре деревьев, камнях, старых деревянных заборах и других поверхностях. На деревьях лишайники могут принимать вид мягких, пушистых или бородатых наростов серого, зеленого, желтого или белого оттенков.

Почему появляются лишайники на деревьях?

Появление лишайников обычно свидетельствует о том, что дерево растет в неблагоприятных условиях. Лишайники любят влажные, затененные места с плохой циркуляцией воздуха. Их появление может быть вызвано избыточной влажностью воздуха, недостатком солнечного света, загрязненной атмосферой или старостью дерева.

Как бороться с лишайниками на деревьях?

Избавиться от лишайников не так уж сложно. Главное не пытаться соскоблить их, так как это может травмировать кору дерева. Вместо этого:

1. Обеспечьте дереву более благоприятные условия:

Обрежьте нависающие ветви, чтобы впустить больше солнечного света.

Улучшите воздухообмен вокруг дерева, устранив загущенность.

При необходимости проведите рыхление почвы вокруг дерева.

2. Используйте специальные средства:

Опрыскайте дерево раствором медного или серного препарата.

Можно также использовать растворы отбеливателя, уксуса или поваренной соли.

3. Удалите лишайники механически:

Зачистите пораженные участки щеткой или жесткой тканью.

После этого обработайте кору специальными средствами.

Регулярные профилактические обработки и создание благоприятных условий для дерева помогут эффективно избавиться от нежелательных лишайников.