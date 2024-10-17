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Что делать, если на деревьях появились лишайники: советы для садоводов

Садоводство » Вредители и болезни

Столкнувшись с появлением на своих деревьях серых или зеленых наростов, многие садоводы начинают беспокоиться. Что это такое и не является ли это признаком болезни или вредителей? На самом деле, такие образования на коре — это всего лишь лишайники, которые сами по себе не представляют опасности для деревьев. Однако их наличие может быть сигналом неблагоприятных условий.

Что делать, если на деревьях появились лишайники: советы для садоводов
Фото: commons.wikimedia. org by Gunnar Ries, CC BY-SA 2.5

Что такое лишайник на деревьях?

Лишайники — это симбиотические организмы, состоящие из грибов и водорослей или цианобактерий. Они обычно поселяются на коре деревьев, камнях, старых деревянных заборах и других поверхностях. На деревьях лишайники могут принимать вид мягких, пушистых или бородатых наростов серого, зеленого, желтого или белого оттенков.

Почему появляются лишайники на деревьях?

Появление лишайников обычно свидетельствует о том, что дерево растет в неблагоприятных условиях. Лишайники любят влажные, затененные места с плохой циркуляцией воздуха. Их появление может быть вызвано избыточной влажностью воздуха, недостатком солнечного света, загрязненной атмосферой или старостью дерева.

Как бороться с лишайниками на деревьях?

Избавиться от лишайников не так уж сложно. Главное не пытаться соскоблить их, так как это может травмировать кору дерева. Вместо этого:

1. Обеспечьте дереву более благоприятные условия:

  • Обрежьте нависающие ветви, чтобы впустить больше солнечного света.
  • Улучшите воздухообмен вокруг дерева, устранив загущенность.
  • При необходимости проведите рыхление почвы вокруг дерева.

2. Используйте специальные средства:

  • Опрыскайте дерево раствором медного или серного препарата.
  • Можно также использовать растворы отбеливателя, уксуса или поваренной соли.

3. Удалите лишайники механически:

  • Зачистите пораженные участки щеткой или жесткой тканью.
  • После этого обработайте кору специальными средствами.

Регулярные профилактические обработки и создание благоприятных условий для дерева помогут эффективно избавиться от нежелательных лишайников.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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