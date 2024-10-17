Что делать, если на деревьях появились лишайники: советы для садоводов

Столкнувшись с появлением на своих деревьях серых или зеленых наростов, многие садоводы начинают беспокоиться. Что это такое и не является ли это признаком болезни или вредителей? На самом деле, такие образования на коре — это всего лишь лишайники, которые сами по себе не представляют опасности для деревьев. Однако их наличие может быть сигналом неблагоприятных условий.
Лишайники — это симбиотические организмы, состоящие из грибов и водорослей или цианобактерий. Они обычно поселяются на коре деревьев, камнях, старых деревянных заборах и других поверхностях. На деревьях лишайники могут принимать вид мягких, пушистых или бородатых наростов серого, зеленого, желтого или белого оттенков.
Появление лишайников обычно свидетельствует о том, что дерево растет в неблагоприятных условиях. Лишайники любят влажные, затененные места с плохой циркуляцией воздуха. Их появление может быть вызвано избыточной влажностью воздуха, недостатком солнечного света, загрязненной атмосферой или старостью дерева.
Избавиться от лишайников не так уж сложно. Главное не пытаться соскоблить их, так как это может травмировать кору дерева. Вместо этого:
1. Обеспечьте дереву более благоприятные условия:
2. Используйте специальные средства:
3. Удалите лишайники механически:
Регулярные профилактические обработки и создание благоприятных условий для дерева помогут эффективно избавиться от нежелательных лишайников.
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