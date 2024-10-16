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Избавляемся от слизней в саду: простые и эффективные методы борьбы

2:15
Садоводство » Вредители и болезни

С наступлением осени в нашем саду и огороде появляется нежеланный гость — слизень. Эти медленно ползающие вредители могут нанести серьезный урон растениям, уничтожая листья, стебли и даже плоды. Как же справиться с нашествием слизней осенью?

Избавляемся от слизней в саду: простые и эффективные методы борьбы
Фото: commons.wikimedia.org by Hectonichus, CC BY-SA 3.0

Охота на слизней вручную

Самый простой и доступный способ борьбы со слизнями — собирать их вручную. В темное время суток, когда слизни наиболее активны, выходите в сад с фонариком и ведром и собирайте всех увиденных ползающих вредителей. Затем можно опустить их в кипяток или соленую воду, чтобы уничтожить.

Использование защитных барьеров

Слизни не могут ползать по различным шершавым или колючим поверхностям, поэтому можно устроить вокруг растений заградительные барьеры. Для этого подойдут щепки, деревянные опилки, мелко нарезанные ветки, измельченные яичные скорлупки или пищевая соль. Такие преграды эффективно сдерживают вредителей.

Создание ловушек с пивом

Слизни неравнодушны к пиву, поэтому можно сделать простые ловушки, привлекающие и задерживающие их. Закопите в землю неглубокие емкости (например, пластиковые стаканчики) и налейте в них немного пива. Слизни будут падать внутрь и тонуть.

Применение органических средств

Для экологичной борьбы со слизнями можно использовать натуральные инсектициды на основе диатомовой земли или железного фосфата. Эти вещества поражают нервную систему слизней, вызывая их гибель. Рассыпайте их вокруг растений.

Внесение известковых удобрений

Слизни не любят известковые грунты с высоким показателем pH. Поэтому осенью можно внести в почву известковые удобрения, например, доломитовую муку или гашеную известь. Это сделает среду неблагоприятной для жизни и размножения слизней.

Комбинируя эти методы, вы сможете эффективно защитить свои растения от осенней напасти — слизней. Действуйте быстро и регулярно, и ваш сад будет избавлен от этих вредных гостей!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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