Подготовка сливы к зиме: обрежьте, полейте, замульчируйте и защитите

2:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Слива — одна из самых популярных и распространенных косточковых культур. Эти деревья радуют нас сочными и ароматными плодами летом, а осенью требуют особого ухода для успешной зимовки. Какие работы необходимо провести со сливой с наступлением осени?

Фото: pixabay.com by Manseok Kim, PDM

Обрезка и санитарная чистка

Начинать подготовку к зиме стоит с обрезки и санитарной чистки кроны. Прежде всего, необходимо удалить все усохшие, поврежденные и сломанные ветви. Это поможет растению сосредоточиться на восстановлении здоровых частей.

Также важно срезать побеги, растущие внутрь кроны или пересекающиеся друг с другом — они мешают циркуляции воздуха и затеняют центральную часть дерева. Кроме того, избыточная густота кроны может способствовать развитию грибковых заболеваний.

После обрезки обязательно побелите ствол и крупные скелетные ветви раствором извести или специальной побелкой. Это защитит растение от солнечных ожогов, морозобоин и вредителей.

Полив и подкормка

Не менее важно в течение осени обеспечить слив правильным поливом. Особенно необходим хороший полив в сентябре-октябре, когда корни готовятся к зимнему периоду покоя. Это поможет деревьям накопить достаточно влаги и питательных веществ.

Осенью рекомендуется провести подкормку фосфорно-калийными удобрениями. Они улучшат зимостойкость растений и стимулируют образование генеративных почек, отвечающих за будущий урожай.

Мульчирование приствольного круга

Мульчирование приствольного круга слив также имеет большое значение для их успешной зимовки. Слой из опилок, листвы или торфа защитит корни от промерзания, сохранит влагу и предотвратит вымерзание. Кроме того, мульча препятствует росту сорняков.

Укрытие приствольного круга проводится после наступления первых заморозков, когда почва немного подмерзнет.

Профилактика болезней и вредителей

Завершающим этапом подготовки к зиме станет профилактическая обработка слив от вредителей и болезней. Опрыскивание раствором медного купороса или бордоской жидкостью защитит растения от грибковых инфекций, а обработка инсектицидами — от нашествия вредных насекомых.

Оставаться бдительным нужно и в течение всей зимы, вовремя удаляя с деревьев снег, наледь и сосульки, которые могут стать причиной поломки ветвей.