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Зимняя защита туи: стоит ли закутывать растение или оно и так перезимует

2:25
Садоводство » Деревья и кустарники

Туя — популярное вечнозеленое растение, которое часто используется в ландшафтном дизайне. Однако в условиях суровых зим некоторые садоводы задаются вопросом: стоит ли укрывать тую или она вполне может перенести холода без дополнительной защиты? Рассмотрим аргументы "за" и "против" утепления туи на зиму.

Зимняя защита туи: стоит ли закутывать растение или оно и так перезимует
Фото: creativecommons.org by liz west is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Когда укрывать тую — доводы в пользу

В ряде случаев эксперты рекомендуют все-таки позаботиться об укрытии туи на зиму:

  • Молодые растения. Только что высаженные или еще неокрепшие туи могут сильно пострадать от зимних морозов и ветров. Укрытие убережет их от повреждений.
  • Экзотические сорта. Некоторые декоративные разновидности туи, особенно выведенные в теплых климатах, могут быть недостаточно морозостойкими для суровых зим.
  • Сильно обледеневшие кроны. Если в результате оттепелей и заморозков на ветвях образуется много наледи, это может привести к их излому. В таких случаях укрытие защитит растение.
  • Районы с затяжными холодами. В регионах с продолжительными и сильными зимами туи нуждаются в дополнительной защите, чтобы пережить низкие температуры.

Когда можно не укрывать — доводы против

С другой стороны, многие садоводы считают, что укрытие туи не всегда необходимо:

  • Взрослые, окрепшие растения. Если туя достигла возраста 5-7 лет и успела адаптироваться к климату, она, как правило, способна перенести зиму без укрытия.
  • Районы с умеренными зимами. В регионах с непродолжительными морозами и снежными периодами молодые и взрослые туи могут нормально перезимовывать без дополнительной защиты.
  • Правильный выбор сорта. Многие современные сорта туи выведены специально для выращивания в суровых климатических условиях, поэтому могут обходиться без укрытия.
  • Отсутствие риска обледенения. Если зимы в вашей местности сухие и ветры не вызывают обледенения, в укрытии туя может и не нуждаться.

Таким образом, решение об укрытии туи на зиму должно приниматься с учетом возраста и сорта растения, а также климатических условий региона. В одних случаях это будет необходимой мерой, в других — вполне можно обойтись без дополнительной защиты.

Уточнения

Ту́я — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae). Виды этого рода, особенно Туя западная (Thuja occidentalis), активно используются в садоводстве в качестве декоративно-лиственных растений; выведено множество сортов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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