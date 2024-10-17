Зимняя защита туи: стоит ли закутывать растение или оно и так перезимует

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Туя — популярное вечнозеленое растение, которое часто используется в ландшафтном дизайне. Однако в условиях суровых зим некоторые садоводы задаются вопросом: стоит ли укрывать тую или она вполне может перенести холода без дополнительной защиты? Рассмотрим аргументы "за" и "против" утепления туи на зиму.

Фото: creativecommons.org by liz west is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Когда укрывать тую — доводы в пользу

В ряде случаев эксперты рекомендуют все-таки позаботиться об укрытии туи на зиму:

Молодые растения. Только что высаженные или еще неокрепшие туи могут сильно пострадать от зимних морозов и ветров. Укрытие убережет их от повреждений.

Экзотические сорта. Некоторые декоративные разновидности туи, особенно выведенные в теплых климатах, могут быть недостаточно морозостойкими для суровых зим.

Сильно обледеневшие кроны. Если в результате оттепелей и заморозков на ветвях образуется много наледи, это может привести к их излому. В таких случаях укрытие защитит растение.

Районы с затяжными холодами. В регионах с продолжительными и сильными зимами туи нуждаются в дополнительной защите, чтобы пережить низкие температуры.

Когда можно не укрывать — доводы против

С другой стороны, многие садоводы считают, что укрытие туи не всегда необходимо:

Взрослые, окрепшие растения. Если туя достигла возраста 5-7 лет и успела адаптироваться к климату, она, как правило, способна перенести зиму без укрытия.

Районы с умеренными зимами. В регионах с непродолжительными морозами и снежными периодами молодые и взрослые туи могут нормально перезимовывать без дополнительной защиты.

Правильный выбор сорта. Многие современные сорта туи выведены специально для выращивания в суровых климатических условиях, поэтому могут обходиться без укрытия.

Отсутствие риска обледенения. Если зимы в вашей местности сухие и ветры не вызывают обледенения, в укрытии туя может и не нуждаться.

Таким образом, решение об укрытии туи на зиму должно приниматься с учетом возраста и сорта растения, а также климатических условий региона. В одних случаях это будет необходимой мерой, в других — вполне можно обойтись без дополнительной защиты.

Уточнения

Ту́я — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae). Виды этого рода, особенно Туя западная (Thuja occidentalis), активно используются в садоводстве в качестве декоративно-лиственных растений; выведено множество сортов.

