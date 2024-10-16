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Ваша смородина стала мелкой: простые способы вернуть урожайность

2:50
Садоводство

Смородина — популярное ягодное растение, которое многие садоводы выращивают на своих участках. Однако нередко встречается проблема, когда ягоды становятся мелкими, а кусты начинают слабеть.

Ваша смородина стала мелкой: простые способы вернуть урожайность
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, CC BY-SA 3.0

Это может быть вызвано множеством факторов: от повреждения корневой системы до неправильной обрезки или нехватки питательных веществ в почве. Как справиться с этой проблемой и вернуть кустам смородины здоровье и урожайность, рассказывают авторы журнала "В гостях у грядки" на сайте "Антонов сад".

Причины мельчания смородины

Одной из основных причин уменьшения размера ягод является повреждение корневой системы. Смородина имеет мочковатую корневую систему, которая находится близко к поверхности. Если рыхлить почву слишком глубоко, можно повредить корни, из-за чего куст ослабеет, а ягоды станут мелкими. Чтобы избежать этого, важно мульчировать приствольный круг на глубину около 6 см.

Неправильная обрезка также приводит к снижению урожайности. Загущенная крона затрудняет проникновение солнечного света, что ослабляет куст и приводит к образованию мелких, невкусных ягод. Регулярная обрезка, особенно старых веток, обеспечит кусту силу и здоровье.

Истощение почвы - еще одна причина проблем с ягодами. Смородина активно потребляет питательные вещества из земли, поэтому необходимо регулярно подкармливать растение. Также рекомендуется каждые 6-7 лет пересаживать кусты на новое место, чтобы почва могла "отдохнуть".

Вредители - настоящая угроза для смородины. Гусеницы, тля, оса и стеклянница часто атакуют кусты, что также может стать причиной снижения урожайности и мельчания ягод. Важно своевременно проводить обработку кустов инсектицидами и другими средствами.

Как предотвратить мельчание ягод

Чтобы избежать проблем с мелкими ягодами, садоводы должны соблюдать несколько простых правил:

  1. Правильно ухаживать за корневой системой, избегая глубокого рыхления.
  2. Проводить регулярную обрезку, удаляя старые и поврежденные ветки.
  3. Подкармливать смородину минеральными и органическими удобрениями не менее трех раз за сезон.
  4. Защищать растения от вредителей с помощью своевременной обработки и мульчирования.
  5. Размещать кусты на защищенных от ветра участках и соблюдать правильное соседство с другими культурами, такими как жимолость, яблони и календула.

Эти простые советы помогут вам сохранить кусты смородины здоровыми и обеспечить хороший урожай крупных, сочных ягод.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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