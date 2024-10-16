Удаляйте косточки из вишни без потери сока: лучшие лайфхаки

3:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Удаление косточек из вишни — это задача, с которой сталкиваются многие хозяйки при приготовлении варенья, пирогов или заготовок. Важно сделать это быстро и аккуратно, чтобы ягода не деформировалась и не вытек сок.

Фото: pixabay.com by Schueler-Design, PDM

О самых простых и доступных способах, как справиться с этой задачей, используя подручные средства, которые можно найти в любом доме, рассказывают авторы сайта "Огород-365".

Удаление косточек с помощью шпильки или скрепки

Один из самых простых методов — использовать обычные шпильки, булавки или скрепки. Вставляем дугообразную часть шпильки в отверстие от плодоножки, захватываем косточку и вытягиваем её. Этот метод позволяет очистить 1 кг вишен всего за 10 минут. Аналогично можно использовать булавки или скрепки.

Чесночный пресс как инструмент

Другой удобный способ — использовать чесночный пресс. В этом случае важно, чтобы в конструкции пресса был штырь и отверстие, соответствующие друг другу. Ягоду помещаем в пресс так, чтобы плодоножка смотрела вверх. Легким нажатием косточка вытолкнется наружу. Главное, чтобы штырь не был слишком острым, иначе вишня может раздавиться.

Трубочка для коктейлей

Простой, но действенный метод — использовать трубочку для коктейля. Для этого нам понадобится пластиковая банка с крышкой, в которой проделано отверстие. Вишню кладем на отверстие и нажимаем на неё трубочкой, косточка легко выталкивается вниз в банку.

Использование чайной ложки

Если под рукой нет специальных инструментов, на помощь придет обычная чайная ложка. Нужно использовать не саму ложку, а её ручку. Вводим ручку в отверстие от плодоножки, слегка надавливаем и вытаскиваем косточку. С каждым разом это будет получаться быстрее.

Вилка как инструмент для удаления косточек

Можно также модифицировать обычную вилку, удалив два крайних зубца при помощи плоскогубцев. Оставшиеся два загибаем и получаем инструмент, который можно использовать для удаления косточек. Этот метод, однако, может привести к деформации ягоды, если её сильно зажать пальцами.

Метод с бутылкой

Один из самых популярных способов — использование бутылки. Положите вишню на горлышко бутылки и проткните её палочкой, шпажкой или трубочкой для коктейля. Косточка упадет внутрь бутылки, а ягода сохранит свою форму.

Самодельная машинка из шприца

Еще один интересный вариант — создать машинку для удаления косточек из медицинского шприца. У шприца отрезается подыгольный конус, и в цилиндре проделывается отверстие под ягоду. В процессе шток выталкивает косточку наружу, а резинка возвращает его обратно. Этот способ помогает сохранить максимум сока и форму ягоды.

Электрическая машинка для удаления косточек

Для тех, кто обрабатывает большие объемы вишни, подойдёт электрическая машинка. Она быстро и аккуратно удаляет косточки, при этом ягоды практически не повреждаются. Однако цена таких машинок выше, и они больше подходят для малого бизнеса.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

