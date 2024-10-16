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Секрет успешной зимовки саженцев: что нужно сделать до первых морозов

1:54
Садоводство

В ноябре многие садоводы продолжают заниматься посадками, привозя саженцы на свои участки. Чаще всего эти растения куплены по выгодной цене на распродаже или заказаны через интернет и доставлены с опозданием.

Секрет успешной зимовки саженцев: что нужно сделать до первых морозов
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

"Стоит ли сажать саженцы на постоянное место в зимний период или лучше сохранить их до весны?", — возникает логичный вопрос.

Все зависит от конкретной ситуации, отвечают авторы сайта "Антонов сад". Морозостойкие деревья и кустарники можно сразу высаживать на постоянное место. При этом рекомендуется удалить листву, чтобы растение не тратило ресурсы, и обработать саженцы стимуляторами роста.

Не забудьте полить растения после посадки, подвязать к колышку и замульчировать почву торфом или опилками для сохранения влаги. Если сорт дерева подходит для вашего климата, как, например, яблоня, то осенняя посадка будет успешной.

Однако есть растения, которые лучше оставить до весны. Сливу, вишню, абрикос, персик и некоторые декоративные кустарники, такие как форзиция и вейгела, осенью лучше не сажать. Их нужно прикопать, чтобы защитить от морозов.

Прикопка — это временное хранение саженцев, когда растения укладывают в яму под углом 45 градусов. Это позволяет защитить корни от замерзания. Важно перед прикопкой удалить листву и подержать корни саженцев в воде для насыщения влагой. Также стоит защитить растения от грызунов, разложив под саженцы лапник или пенопласт.

Саженцы можно вынимать из прикопа весной, когда земля прогреется, и высаживать на постоянное место. Не забудьте подготовить посадочные ямы заранее, чтобы весной сразу приступить к высадке.

Уточнения

Саженец — это молодое дерево, кустарник или лиана, выращенное из сеянца или черенка и используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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