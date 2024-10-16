Лекарственные деревья на вашем участке: секрет здорового урожая

2:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Посадка лекарственных плодовых деревьев в ноябре — это отличный способ подготовить ваш сад к будущему урожаю. Рябина, калина и боярышник — три популярных дерева, которые не только украшают участок, но и приносят пользу вашему здоровью, так как их ягоды богаты витаминами и полезными веществами, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Lazaregagnidze, CC BY-SA 3.0

Осень — идеальное время для посадки. Когда с деревьев опали листья, а морозы еще не настали, саженцы хорошо адаптируются и к весне будут готовы к активному росту. Подходящее время для посадки — октябрь и ноябрь, важно только успеть за 3-4 недели до того, как температура опустится ниже -4 градусов.

Лекарственные деревья лучше всего высаживать на солнечных возвышенных участках, хотя они могут расти и в полутени, но урожайность при этом значительно снижается. Рябина и калина хорошо растут на супесях и суглинках, а боярышнику больше подойдут тяжелые глинистые почвы.

При выборе саженцев обращайте внимание на корневую систему — она должна быть хорошо развита, с минимум тремя крупными отростками длиной 30-40 см. Листья и побеги саженцев, которые вы приобрели, должны быть здоровыми, а кора — гладкой и неповрежденной.

Перед посадкой саженцы нужно подготовить: укоротить корни, убрать поврежденные ветки и листья. Если корни подсохли, можно реанимировать саженец, погрузив его в воду на несколько дней. Для защиты от вредителей дикорастущие саженцы, которые вы выкопали в лесу, следует обработать специальными растворами.

Посадочные ямы должны быть просторными, не менее 50 см в диаметре и глубиной 60-80 см. На дно ямы нужно уложить дренаж, а затем добавить смесь из плодородной почвы, перегноя и минеральных удобрений.

После посадки каждый слой земли следует хорошо проливать водой для уплотнения. Мульчирование приствольного круга торфом или перегноем поможет сохранить влагу и защитить саженец.

Если в ноябре начались морозы, и вы не успели посадить деревья, можно прикопать саженцы до весны. Для этого выкопайте траншею, уложите саженцы так, чтобы корневая шейка была под землей, и прикройте их ветками или лапником для защиты от морозов.

Посадка лекарственных деревьев осенью — это залог успешного роста и здоровья вашего сада. Следуя простым правилам, вы сможете наслаждаться полезными плодами на протяжении многих лет.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

