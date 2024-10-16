Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитнес: как выбрать подходящий фитнес-клуб
Удаляйте косточки из вишни без потери сока: лучшие лайфхаки
Как предотвратить ломкость волос: эффективные средства и методы
Слухи о запрете открытия счетов в рублях в Турции оказались ложными
Традиционный русский борщ с говядиной: секреты и тонкости приготовления
Собака забралась на вершину пирамиды Хеопса
Учёный назвала неочевидную причину близорукости
Рэпер P. Diddy делится сообщением в соцсетях впервые после ареста
Секрет успешной зимовки саженцев: что нужно сделать до первых морозов

Лекарственные деревья на вашем участке: секрет здорового урожая

2:46
Садоводство

Посадка лекарственных плодовых деревьев в ноябре — это отличный способ подготовить ваш сад к будущему урожаю. Рябина, калина и боярышник — три популярных дерева, которые не только украшают участок, но и приносят пользу вашему здоровью, так как их ягоды богаты витаминами и полезными веществами, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".

Лекарственные деревья на вашем участке: секрет здорового урожая
Фото: commons.wikimedia.org by Lazaregagnidze, CC BY-SA 3.0

Осень — идеальное время для посадки. Когда с деревьев опали листья, а морозы еще не настали, саженцы хорошо адаптируются и к весне будут готовы к активному росту. Подходящее время для посадки — октябрь и ноябрь, важно только успеть за 3-4 недели до того, как температура опустится ниже -4 градусов.

Лекарственные деревья лучше всего высаживать на солнечных возвышенных участках, хотя они могут расти и в полутени, но урожайность при этом значительно снижается. Рябина и калина хорошо растут на супесях и суглинках, а боярышнику больше подойдут тяжелые глинистые почвы.

При выборе саженцев обращайте внимание на корневую систему — она должна быть хорошо развита, с минимум тремя крупными отростками длиной 30-40 см. Листья и побеги саженцев, которые вы приобрели, должны быть здоровыми, а кора — гладкой и неповрежденной.

Перед посадкой саженцы нужно подготовить: укоротить корни, убрать поврежденные ветки и листья. Если корни подсохли, можно реанимировать саженец, погрузив его в воду на несколько дней. Для защиты от вредителей дикорастущие саженцы, которые вы выкопали в лесу, следует обработать специальными растворами.

Посадочные ямы должны быть просторными, не менее 50 см в диаметре и глубиной 60-80 см. На дно ямы нужно уложить дренаж, а затем добавить смесь из плодородной почвы, перегноя и минеральных удобрений.

После посадки каждый слой земли следует хорошо проливать водой для уплотнения. Мульчирование приствольного круга торфом или перегноем поможет сохранить влагу и защитить саженец.

Если в ноябре начались морозы, и вы не успели посадить деревья, можно прикопать саженцы до весны. Для этого выкопайте траншею, уложите саженцы так, чтобы корневая шейка была под землей, и прикройте их ветками или лапником для защиты от морозов.

Посадка лекарственных деревьев осенью — это залог успешного роста и здоровья вашего сада. Следуя простым правилам, вы сможете наслаждаться полезными плодами на протяжении многих лет.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Садоводство, цветоводство
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные Аудио 
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Туризм
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах Аудио 
Как правильно обрезать черешню осенью: советы для идеального урожая
Садоводство, цветоводство
Как правильно обрезать черешню осенью: советы для идеального урожая Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
На Украине отреагировали на план Зеленского: за победу не пьют уже даже бомжи под наливайками Любовь Степушова Тайные пункты плана Зеленского: это ракетно-диверсионный ультиматум Олег Володин Гвардейский экипаж — гордость русского флота Сергей Лебедев
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Последние материалы
Жиросжигающие свойства грейпфрутов: что нужно знать
Верните коже идеальный рельеф: секреты от дерматолога
На Украине отреагировали на план Зеленского: за победу не пьют уже даже бомжи под наливайками
Ученые нашли древнейшее исходное ядро галактики Млечный Путь
Диетолог Марият Мухина рассказала, какой хлеб самый полезный для здоровья
Учёные разработали чип для раннего выявления сердечного приступа
Индия выбирает Starlink: Илон Маск победил местных магнатов связи
Потеря тормозов на трассе: как сохранить контроль над автомобилем
Спорт для людей с ограниченными возможностями: от преодоления к победе
Лекарственные деревья на вашем участке: секрет здорового урожая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.