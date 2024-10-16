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Декоративные кустарники: какие выбрать для максимального эффекта

2:47
Садоводство

Декоративные кустарники — это неотъемлемая часть любого сада. Они помогают зонировать пространство, закрыть пустующие участки и замаскировать неудачные зоны на участке. Разнообразие видов кустарников позволяет создать уникальные композиции, которые украсят сад в течение всего сезона, рассказывают авторы сайта "Всаду.ру".

Декоративные кустарники: какие выбрать для максимального эффекта
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, CC BY-SA 4.0

Среди декоративных кустарников выделяют три основные группы: красивоцветущие, декоративно-лиственные и вечнозеленые. Каждый из этих типов приносит свою уникальную эстетику в сад. Красивоцветущие кустарники, такие как сирень, чубушник и спирея, радуют буйным цветением и ароматом.

Декоративно-лиственные кустарники, такие как барбарис и дерен, сохраняют свою привлекательность благодаря яркой листве до поздней осени. А вечнозеленые кустарники, например, можжевельник и туя, украшают сад даже в зимние месяцы, не сбрасывая листву.

Сирень — один из самых популярных декоративных кустарников. Это неприхотливое растение отлично переносит морозы и подходит для городского озеленения. Её ароматы наполняют сады весной, а сорта сирени, такие как "Моник Лемуан", могут стать настоящим украшением вашего участка.

Спирея — еще один декоративный кустарник, который привлекает внимание своим многообразием сортов. Благодаря своей морозоустойчивости и неприхотливости, спирея легко станет ярким акцентом в вашем саду. Чубушник, или садовый жасмин, известен своим сильным ароматом и также прекрасно подходит для озеленения солнечных участков.

Декоративно-лиственные кустарники, такие как барбарис и дерен, привлекают внимание своей необычной листвой. Барбарис, с его красной, зелёной и жёлтой листвой, отлично подходит для создания живых изгородей, а дерен — идеальный выбор для тех, кто хочет минимального ухода за садом.

Вечнозеленые кустарники, такие как можжевельник и туя, сохраняют декоративность круглый год. Можжевельники могут быть как высокими и стройными, так и стелющимися по земле, создавая плотные ковры зелени. Туя — излюбленный элемент садов, благодаря своей устойчивости к морозам и привлекательному виду даже в холодное время года.

Комбинируя различные виды кустарников, можно создать сад, который будет радовать глаз круглый год, при этом не требуя большого ухода. Главное — правильно выбрать растения и обеспечить им минимальный уход: полив, обрезка и периодическое удобрение.

Уточнения

Куста́рник — жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 0,8-6 метров, в отличие от деревьев не имеющие во взрослом состоянии главного ствола, а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих друг друга.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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