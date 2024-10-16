Папоротники — главный тренд сада: что выбрать и как ухаживать за ними

2:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Папоротники — это удивительные растения, которые отлично подходят для создания тенистых садов и природных композиций. Эти древние растения появились более 400 миллионов лет назад и до сих пор радуют нас своим разнообразием и неприхотливостью.

Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg, CC BY-SA 3.0

Они могут выживать в самых разных климатических условиях, требуют минимального ухода и великолепно сочетаются с другими растениями, такими как хосты, ландыши и тюльпаны, рассказывают авторы журнала "Дачный клуб" на сайте "Антонов сад".

Основная привлекательность папоротников заключается в их ажурных вайях — специфической форме листьев, которая придает саду утонченную текстуру и насыщенные зеленые оттенки. Эти растения подходят для тенистых уголков, рокариев и альпийских горок.

Папоротники предпочитают влажные, тенистые места и при должном уходе могут радовать глаз более 15 лет на одном месте.

Среди множества видов садовых папоротников можно выделить адиантум, асплениум, многорядник и орляк, каждый из которых имеет свои особенности. Например, кочедыжник идеален для тенистых уголков сада, он неприхотлив и может расти без подкормок. Многорядник, с его параллельно расположенными вайями, создаст утонченный акцент в любом саду.

Важно учитывать, что некоторые виды папоротников могут быть агрессивными в росте. При наличии богатой почвы и большого пространства они могут быстро разрастаться, поэтому следует контролировать их рост, чтобы не затенить другие растения.

При посадке папоротников важно обеспечить постоянную влажность и рыхлость почвы. На начальных этапах, особенно после пересадки, требуется регулярный полив и опрыскивание. Взрослые растения могут хорошо перенести зимы, однако некоторые виды требуют укрытия на зиму, что следует уточнять при покупке.

Размножаются папоротники двумя основными способами: делением корневища и спорами. Несмотря на мифы о том, что папоротник цветет на праздник Ивана Купалы, эти растения не цветут в привычном понимании. Их размножение происходит через споры, которые развеиваются ветром и прорастают во влажной почве.

Папоротники — это идеальное решение для тех, кто хочет создать в саду естественный уголок с минимальными затратами сил. Они прекрасно дополняют другие растения, помогают скрыть непривлекательные зоны и создают ощущение уюта и прохлады.

Уточнения

Папоротникови́дные или па́поротники (лат. Polypodióphyta), — отдел сосудистых растений, в который входят как современные папоротники, так и одни из древнейших высших растений, появившихся около 405 млн лет назад в девонском периоде палеозойской эры.

