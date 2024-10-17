Советы садоводам: как вырастить декоративный плющ

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выберите подходящее место

Найдите место в своем саду, которое получает полутень или неяркий солнечный свет. Плющ предпочитает эти условия вместо яркого солнца, которое может обжечь его листья.

Фото: pixabay.com by Robert Schneider, PDM

Подготовьте почву

Убедитесь, что почва хорошо дренирована и плодородна. Разрыхлите почву с помощью садовых вил или мотоблока и удалите сорняки или мусор.

Посадите черенки плюща или горшечные растения

Начать выращивание плюща можно, посадив черенки или горшечные растения. Если вы используете черенки, выберите здоровые стебли с несколькими листьями и посадите их прямо в почву. Если вы используете горшечные растения, выкопайте яму размером чуть больше корневого кома и поместите растение в лунку, засыпав корни почвой.

Регулярно поливайте

Плющ предпочитает постоянно влажную почву, поэтому регулярно поливайте растения, особенно в засушливые периоды. Однако избегайте чрезмерного полива, так как это может привести к загниванию корней.

Обрезайте по мере необходимости

Чтобы ваш плющ выглядел опрятно, регулярно проводите обрезку. Обрежьте все разросшиеся лианы, чтобы сохранить желаемую форму и размер.

Обеспечьте поддержку

Если вы хотите, чтобы плющ взобрался на решетку, забор или стену, обеспечьте опору для лиан, к которой они будут прикрепляться. Можно использовать проволоку, решетку или другие конструкции, которые позволяют плющу взбираться.

Наличие вредителей и болезней

Следите за распространенными вредителями, такими как тля или паутинный клещ. Если вы заметили какие-либо признаки повреждения или заражения, примите соответствующие меры для борьбы с проблемой.

Удобряйте время от времени

Плющ обычно не требует большого количества удобрений, но вы можете применять сбалансированное удобрение с медленным высвобождением ранней весной, чтобы способствовать здоровому росту. Следуйте инструкциям на упаковке удобрений для правильного применения.

Уточнения

Плющ вилица (лат. Hédera) — род растений семейства Аралиевые (Araliaceae).



