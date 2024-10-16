Опасности боярышника в вашем саду: шипы, вредители и запах

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Боярышник — это не только полезное, но и популярное растение среди дачников благодаря его плодам, богатым питательными веществами. Однако, несмотря на все его достоинства, этот кустарник может представлять некоторые опасности, о которых не всегда известно.

Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, PDM

Шипы боярышника

Одной из главных проблем при уходе за боярышником являются его шипы. Они могут достигать длины до 5 см и легко прокалывают даже прочные материалы. Это делает растение потенциально опасным, особенно если в саду часто бывают дети или домашние животные.

Вредители

Боярышник может стать магнитом для вредителей, таких как огневка, пильщик, моль и яблочная тля. Эти насекомые способны нанести значительный вред другим растениям в саду, а избавление от них может оказаться довольно сложной задачей.

Специфический запах

Цветы боярышника выделяют диметиламин — вещество, которое придаёт растению характерный запах, напоминающий рыбу. Этот аромат может стать неприятным для тех, кто планирует высаживать кустарник поблизости от мест отдыха.

Размеры растения

Боярышник может вырасти до 10-12 метров в высоту и сильно разрастаться в ширину. При выборе места для посадки стоит учитывать его способность занимать значительное пространство.

Уточнения

Боя́рышник (лат. Crataégus) — род листопадных, редко полувечнозелёных высоких кустарников или небольших деревьев, относящихся к семейству Розовые (Rosaceae).

