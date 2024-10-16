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Как мох и лишайник уничтожают ваш сад: важные шаги к спасению

1:23
Садоводство

Осенью важно внимательно осмотреть садовые деревья, чтобы вовремя заметить болезни и вредителей. Иногда на яблонях или других плодовых деревьях можно увидеть мох или лишайник. Неопытные садоводы порой не придают этому значения, но подобные наросты могут привести к серьёзным проблемам.

Как мох и лишайник уничтожают ваш сад: важные шаги к спасению
Фото: inaturalist.org by Michel Langeveld, CC BY-SA 4.0

Если деревья покрываются мхом или лишайником, необходимо принять меры незамедлительно. В противном случае дерево будет постепенно слабеть, а урожай с каждым годом уменьшаться. В худшем случае растение может погибнуть.

Способы борьбы с мхом и лишайником

При небольшом поражении достаточно аккуратно очистить кору дерева строительным шпателем. После этого очищенные участки нужно обработать раствором медного купороса.

Если мха и лишайника много, стоит подложить под дерево плёнку, чтобы мусор не попадал на почву. Это важно, так как под мхом могут прятаться болезни и вредители. После очистки следует опрыскать дерево 3-процентной бордоской смесью, которая уничтожает грибок.

Вместо бордоской смеси можно использовать и другие препараты, такие как медный купорос. После завершения всех процедур нужно заделать раны на дереве, а также побелить стволы и крупные ветви.

Уточнения

Моховидные или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta), — отдел высших растений, насчитывающий около 13 тысяч видов, объединённых в более чем 900 родов и около 100 семейств (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов).

Лиша́йники (лат. Lichenes) — симбиотические ассоциации грибов (микобионт) и фотобионтов - микроскопических зелёных водорослей (фикобионт) и/или цианобактерий (цианобионт); микобионт образует слоевище (таллом), внутри которого располагаются клетки фотобионта.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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