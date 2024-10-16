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Что нужно успеть посадить и посеять в октябре? Готовим огород к весне

1:36
Садоводство

В октябре начинается подготовка к весеннему сезону. Садоводам и огородникам предстоит выполнить множество работ по подготовке участка к следующему сезону. Что нужно успеть посадить и посеять в октябре?

Что нужно успеть посадить и посеять в октябре? Готовим огород к весне
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

К этому времени все посевы и посадки для урожая текущего года уже завершены. Теперь необходимо подготовить почву к весенним и подзимним посевам, а также произвести озимые посадки.

Озимые культуры имеют два периода вегетации: осенний и весенне-летний. В остальное время растения находятся в состоянии покоя. Цель подзимнего посева — обеспечить стратификацию семян. Они должны пройти закалку, не прорастая при этом, чтобы начать вегетацию весной.

В октябре можно сеять морковь, свёклу, редис, капусту, салат, укроп, пряные травы и другие холодостойкие культуры. Однако не стоит спешить с посевом. Если растения прорастут до наступления устойчивых холодов, они могут погибнуть.

Важно подготовить грядки к зиме. Для этого необходимо внести удобрения и нарезать бороздки. Грядки должны оставаться в таком виде до наступления устойчивых холодов. Чтобы защитить их от осадков и ветра, можно укрыть нарезанные борозды полиэтиленом.

К подзимним посевам приступают в ноябре, а иногда и позже. Если же температура стабильно держится около нуля, то допустимо делать это уже в конце октября или с первым снегом.

Уточнения

Ози́мая культу́ра — форма однолетних сельскохозяйственных зерновых (обычно злаковых), жизненный цикл которой требует перезимовки (от одного до нескольких месяцев) в условиях пониженных температур.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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