Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Сюракшина: в массовом отравлении зефиром из супермаркета виновато не переедание десерта
Саломе Зурабишвили заявила, что Грузией управляет "российское правительство"
Искусственный интеллект на аукционе: Sotheby's впервые предлагает написанную роботом картину
В автомобиле каршеринга москвич нашёл змею
Учёные нашли способ радикально сократить энергопотребление ИИ
Ванночка для лица со льдом: преимущества и особенности процедуры
"Газпром" начал распродавать элитную недвижимость
Готовим восхитительное медовое печенье
В Турции найдено религиозное сооружение времён фригийского царства

Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне

1:16
Садоводство

Огородники начинают заботиться о высеивании семян для рассады, едва отметив Новый год. Но есть проверенный способ заготовить материал для посадки томатов прямо с осени.

Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

В конце октября — начале ноября, когда устанавливается первый заморозок, в огороде необходимо выкопать лунки глубиной 15-20 сантиметров.

В каждую лунку следует поместить по одному целому помидору. Сверху засыпьте плоды землёй, слегка утрамбуйте её. В результате от верхушки помидора до поверхности почвы должно получиться расстояние 10 сантиметров.

Поверх посадок насыпьте сухие листья слоем 10-15 сантиметров (можно и больше). Сверху поставьте сетчатый ящик, чтобы укрытие не разметало ветром. Как только выпадет снег, его необходимо накидать на посадки.

Весной, когда почва прогреется, листья следует убрать. Вскоре в каждой лунке взойдёт целый пучок помидорных ростков. Их, как и высаженную рассаду, необходимо укрывать нетканым материалом от заморозков.

Когда всходы подрастут, их следует выкопать и рассадить по грядкам. И никаких забот с рассадой.

Уточнения

Тома́т или помидо́р — возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Военные новости
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая Аудио 
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Туризм
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах Аудио 
NetEase: Китай предоставил России 80 млрд юаней
Экономика и бизнес
NetEase: Китай предоставил России 80 млрд юаней
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
НАТО создаёт новую структуру для помощи Украине. Но почему в курортном Висбадене? Андрей Николаев Учёным, которые работали на стыке разных наук, Нобель не светил Игорь Буккер Дарья Асламова из Курской области: что нужно фронту? Дарья Асламова
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Последние материалы
Учёные нашли способ радикально сократить энергопотребление ИИ
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Ванночка для лица со льдом: преимущества и особенности процедуры
"Газпром" начал распродавать элитную недвижимость
Готовим восхитительное медовое печенье
В Турции найдено религиозное сооружение времён фригийского царства
Спортсмены и их жизнь вне спорта: как спорт влияет на личную жизнь
Убирая огород к зиме, не забудьте заготовить почву для рассады. Важно соблюсти правильные пропорции
Врач Капустянская назвала три лучших продукта, которые облегчают пищеварение
Автор книги Успех напрокат Наталия Березовская раскрыла секреты построения успешного бизнеса краткосрочной аренды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.