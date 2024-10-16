Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огородники начинают заботиться о высеивании семян для рассады, едва отметив Новый год. Но есть проверенный способ заготовить материал для посадки томатов прямо с осени.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

В конце октября — начале ноября, когда устанавливается первый заморозок, в огороде необходимо выкопать лунки глубиной 15-20 сантиметров.

В каждую лунку следует поместить по одному целому помидору. Сверху засыпьте плоды землёй, слегка утрамбуйте её. В результате от верхушки помидора до поверхности почвы должно получиться расстояние 10 сантиметров.

Поверх посадок насыпьте сухие листья слоем 10-15 сантиметров (можно и больше). Сверху поставьте сетчатый ящик, чтобы укрытие не разметало ветром. Как только выпадет снег, его необходимо накидать на посадки.

Весной, когда почва прогреется, листья следует убрать. Вскоре в каждой лунке взойдёт целый пучок помидорных ростков. Их, как и высаженную рассаду, необходимо укрывать нетканым материалом от заморозков.

Когда всходы подрастут, их следует выкопать и рассадить по грядкам. И никаких забот с рассадой.

Уточнения

Тома́т или помидо́р — возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

