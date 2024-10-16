Как правильно посадить малину оceнью. Нужно успеть до конца октября

Посадка малины осенью — это ответственный процесс, который следует проводить примерно за 15-20 дней до наступления холодов и устойчивых заморозков, то есть до конца октября.
При выборе места для посадки учитывайте, что малина предпочитает солнечные участки, защищенные от сквозняков.
Правила посадки:
Выкопайте посадочную ямку размером 30x30x30 см.
Внесите в яму компост или перегной (3-5 кг), суперфосфат (30-35 г) и калийную соль (20-25 г).
Тщательно перемешайте удобрения с верхним слоем земли.
Сформируйте небольшие углубления для каждого саженца.
Аккуратно расправьте корни саженца и установите его в центр углубления.
Засыпьте корни землей, слегка утрамбуйте почву и полейте из расчета 5 литров на куст.
Если вы планируете посадить несколько саженцев, соблюдайте расстояние между ними в 0,7-0,9 метра.
После посадки рекомендуется:
Обрезать саженцы на высоту 20-25 см.
Замульчировать почву сеном, перегноем или опилками.
Для защиты от вымерзания засыпать саженцы торфом слоем 15-20 см. Эту процедуру следует проводить после первых заморозков.
Мали́на — плод малины обыкновенной. По ботанической классификации, плод малины не ягода, а многокостянка. Состоит из нескольких десятков сросшихся костянок (плодиков с косточками), прикреплённых к белой конической плодоножке и собранных вокруг неё в округлую головку.
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