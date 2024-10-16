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Убирая огород к зиме, не забудьте заготовить почву для рассады. Важно соблюсти правильные пропорции

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Садоводство

В процессе подготовки грядок к наступлению холодов необходимо заблаговременно подготовить почву для рассады. Эта почвенная смесь будет востребована как для выращивания овощных культур, так и для ухода за цветочными растениями. Кроме того, она понадобится для присыпки подзимних посевов.

Убирая огород к зиме, не забудьте заготовить почву для рассады. Важно соблюсти правильные пропорции
Фото: Freepik by freepik, PDM

Почвенную смесь следует подготовить особым образом, а не просто набирать её с грядок. Пропорции компонентов будут зависеть от исходного сырья. Обычно рекомендуется смешивать две части земли, перегноя и торфа с одной частью песка. Если почва слишком кислая, можно добавить известь.

Подготовленную смесь следует поместить в закрытые ёмкости, такие как мешки, вёдра или бочки, чтобы предотвратить её пересыхание. Затем её можно убрать на хранение в подвал или на балкон, если вы не планируете посещать дачу до наступления весны.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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