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Не сжигать, а использовать: варианты применения опавшей листвы на даче

2:06
Садоводство » Деревья и кустарники

Наступление осени на даче сопровождается обильным листопадом. Правильная утилизация опавших листьев — важная задача для дачников, ведь они могут послужить ценным сырьем для компоста и других целей.

Не сжигать, а использовать: варианты применения опавшей листвы на даче
Фото: flickr.com by Бенсон Куа, CC BY-SA 2.0

Компостирование листьев

Самое полезное применение опавшей листвы — перевод ее в компост. Листва богата углеродом, что делает ее отличным источником "зеленой" составляющей для компостной кучи. Смешивая листья с отходами "зеленого" органического материала (скошенная трава, овощные очистки), можно получить питательную почвенную смесь для подкормки растений.

Мульчирование

Ещё один способ утилизации листвы — использование ее в качестве мульчи. Слой опавших листьев, равномерно распределенный по приствольным кругам деревьев и кустарников, сохранит влагу в почве и защитит корни от промерзания. Кроме того, листья-мульча будут постепенно перегнивать, обогащая почву полезными веществами.

Сжигание

Для многих дачников традиционным способом избавления от осенней листвы остается сжигание. Однако этот метод нельзя назвать экологичным и безопасным. Дым от горящих листьев может нанести вред окружающей среде и здоровью. Поэтому сжигание листьев лучше свести к минимуму и отдать предпочтение более рациональным способам утилизации.

Измельчение

Одна из наиболее эффективных техник работы с опавшей листвой — ее измельчение. Пропустив листья через садовый измельчитель, можно получить мелкую фракцию, которую можно добавлять в компост или использовать в качестве мульчи. Измельченные листья быстрее перегниют, обогащая почву.

Компостирование, мульчирование, измельчение — вот три экологичных способа утилизации листьев на даче осенью. Выбирая эти методы, вы не только избавитесь от опавшей листвы, но и пополните запасы ценного органического удобрения для своих растений.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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