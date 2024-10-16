Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Нефтяной гигант Бразилии реанимирует старые месторождения
Окрашивание волос хной: минусы, о которых не все знают
Почему люди чаще заводят домашних животных именно осенью?
Когда лучше всего начинать заводить кур на даче?
Почему у собаки тлетворный запах из пасти? Возможно, это повод навестить ветеринара
Как сделать процесс кормления питомцев приятным? 5 правил для кошек и собак
Закуска из запечённых помидоров и перцев: очень ароматная, с петрушкой, чесночком и луком
Губерниев: Черчесову на посту главного тренера сборной Казахстана не позавидуешь

Комнатная флора: какое растение можно назвать самым красивым?

2:19
Садоводство » Комнатные цветы

Выбор красивого комнатного растения — дело сугубо индивидуальное. Для кого-то это может быть пышная фиалка, для кого-то — изящная орхидея. Но есть несколько комнатных растений, которые по праву считаются настоящими произведениями природной красоты.

Комнатная флора: какое растение можно назвать самым красивым?
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Стрелиция королевская (Птица-рай)

Это тропическое растение с крупными ярко-оранжевыми и синими цветками, напоминающими райских птиц. Из-за своего необычного внешнего вида стрелиция приобрела еще одно название — "Птица-рай". Ее крупные листья и оригинальные соцветия делают стрелицию одним из самых эффектных и заметных комнатных растений.

Антуриум

Антуриум — это тропическое растение с красивыми яркими соцветиями, напоминающими сердечки. Они могут быть разных цветов — от классического алого до пурпурного, зеленого и даже белого. Эффектность антуриума усиливают глянцевые, стреловидные листья. Это одно из самых декоративных комнатных растений.

Орхидея фаленопсис

Изящные, словно воздушные цветки орхидеи фаленопсис завораживают своей хрупкой красотой. Разнообразие расцветок — от чистого белого до ярких розовых, сиреневых и пурпурных оттенков — делает эти орхидеи настоящими парящими бабочками в интерьере.

Монстера

Монстера сразу обращает на себя внимание огромными, рассеченными листьями необычной формы. Они словно искусственные, но при этом очень натуральные и роскошные. Монстера эффектно выглядит как в небольшом горшочке, так и в виде крупного экземпляра.

Каланхоэ

Это сукулентное растение с яркими, словно лакированными листьями и пышными соцветиями окрашенных в красные, оранжевые, желтые и розовые тона цветков. Благодаря своему изысканному и необычному внешнему виду каланхоэ считается одним из самых красивых комнатных растений.

Конечно, нет однозначно самого красивого комнатного растения, ведь красота субъективна. Но эти пять видов определенно могут претендовать на звание самых эффектных и декоративных представителей домашней флоры.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Садоводство, цветоводство
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения Аудио 
NetEase: Китай предоставил России 80 млрд юаней
Экономика и бизнес
NetEase: Китай предоставил России 80 млрд юаней
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Военные новости
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Три согревающих рецепта для осени: оригинальные блюда от шеф-повара Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Последние материалы
Почему люди чаще заводят домашних животных именно осенью?
Когда лучше всего начинать заводить кур на даче?
Почему у собаки тлетворный запах из пасти? Возможно, это повод навестить ветеринара
Как сделать процесс кормления питомцев приятным? 5 правил для кошек и собак
Закуска из запечённых помидоров и перцев: очень ароматная, с петрушкой, чесночком и луком
Губерниев: Черчесову на посту главного тренера сборной Казахстана не позавидуешь
Лосось может ухудшить слух: неожиданное открытие учёных
5 самых крупных пород кошек: настоящие гиганты
Гидрофильное масло: идеальное очищающее средство для жирной и проблемной кожи
Россиянам начнут выдавать персональные QR-коды для оплаты покупок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.