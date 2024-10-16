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Когда лучше всего начинать заводить кур на даче?

2:15
Садоводство » Советы

Заведение домашней птицы на даче — отличный способ обеспечить себя свежими яйцами и мясом. Но при этом важно выбрать правильное время для начала разведения кур. От этого будет зависеть успешность и эффективность ведения птицеводческого хозяйства.

Когда лучше всего начинать заводить кур на даче?
Фото: commons.wikimedia.org by Ryu4000, CC BY-SA 3.0

Весна — идеальный сезон для старта

Большинство специалистов сходятся во мнении, что лучшее время для начала разведения кур на даче — это весна. Этот период имеет несколько преимуществ:

  1. Благоприятные условия для цыплят. Теплая и сухая погода весной создает оптимальные условия для выращивания молодняка. Цыплята лучше адаптируются и быстрее набирают вес.
  2. Высокая яйценоскость. Куры, начавшие нестись весной, будут давать стабильно высокие яичные кладки в течение всего летнего сезона.
  3. Достаточное время для адаптации. Если вы заведете кур весной, они успеют акклиматизироваться и окрепнуть до наступления зимы.

Когда можно начинать?

Наиболее удачное время для приобретения и разведения кур на даче — это апрель-май. В этот период цыплята хорошо развиваются в условиях дачи, а взрослые птицы успевают влиться в новый коллектив и наладить яйценоскость.

Летом и осенью также можно завести кур, но с некоторыми оговорками:

  • Летом сложнее контролировать условия содержания молодняка из-за жары.
  • Осенью придется столкнуться с сезонным снижением яйценоскости.
  • Зимовка только что купленных кур будет более сложной.

Поэтому специалисты всё же рекомендуют отдавать предпочтение весеннему периоду для начала разведения птицы на даче.

Как подготовиться к появлению кур?

Перед тем, как завести кур, необходимо:

  1. Обустроить курятник и выгульный дворик. Они должны быть чистыми, сухими и защищенными от хищников.
  2. Приобрести все необходимое оборудование: поилки, кормушки, насесты и другие приспособления.
  3. Закупить высококачественные корма и добавки для кормления птицы.
  4. Ознакомиться с правилами ухода и содержания кур.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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