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Какой редис посадить, чтобы получить быстрый и вкусный урожай?

Садоводство » Советы

Редис — один из самых ранних и популярных овощей в наших широтах. Он быстро растет, прост в уходе и идеально подходит для весенних салатов и закусок. Но с таким разнообразием сортов на рынке бывает трудно выбрать действительно лучший.

Какой редис посадить, чтобы получить быстрый и вкусный урожай?
Фото: commons.wikimedia.org by Oledd, CC BY-SA 3.0

Какими качествами должен обладать хороший сорт редиса?

Основными критериями при выборе наилучших сортов редиса являются:

  1. Скороспелость. Лучшие сорта должны давать урожай в максимально короткие сроки, не более 20-25 дней от посева до технической спелости.
  2. Вкусовые качества. Идеальный редис должен быть сочным, хрустящим, не волокнистым, с ярко выраженным острым или сладковатым вкусом.
  3. Внешний вид. Корнеплоды должны быть ровными, симметричной формы, с гладкой, не трескающейся кожицей.
  4. Урожайность. Лучшие сорта обеспечивают высокие и стабильные урожаи в разных условиях выращивания.
  5. Лежкость. Хороший редис должен хорошо храниться и не перерастать.

Самые популярные и лучшие сорта редиса

Исходя из этих критериев, к числу лучших сортов редиса можно отнести:

  1. Французский завтрак. Один из самых популярных ранних сортов. Отличается отличным вкусом, хрустящей текстурой и быстрым созреванием (18-20 дней).
  2. Ярославский. Среднеранний сорт с красно-фиолетовыми корнеплодами, хорошими вкусовыми качествами и урожайностью. Период от посева до уборки — 20-25 дней.
  3. Жара. Высокоурожайный, устойчивый к стрелкованию сорт. Дает ровные, сочные корнеплоды за 22-25 дней. Отлично подходит для выращивания в летний период.
  4. Вировский. Относится к ранним сортам, но отличается продолжительным периодом годности. Корнеплоды не грубеют и не становятся волокнистыми даже при перерастании.
  5. Спартак. Универсальный сорт с коротким периодом вегетации (18-20 дней), вкусными и хрустящими плодами, а также высокой устойчивостью к болезням.

Эти и другие проверенные сорта с отменными вкусовыми и товарными качествами станут отличным выбором для весенне-летнего выращивания редиса на участке.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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