Как подготовить деревья к зиме: обработка от вредителей в октябре

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Октябрь — важный месяц для ухода за плодовыми деревьями. Именно в этот период необходимо предпринять ряд профилактических мер для защиты растений от вредителей и болезней в следующем сезоне. Правильная обработка деревьев осенью поможет сохранить их здоровье и обеспечить богатый урожай в будущем году.

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 4.0

Какие вредители активны в октябре?

В октябре основными вредителями плодовых деревьев являются:

Яблонная плодожорка. Личинки этого вредителя зимуют в трещинах коры, под отставшей корой, а также в опавших плодах. Важно провести обработку от плодожорки до середины октября. Клещи. Паутинный, красный плодовый и другие виды клещей также активны осенью. Они перебираются на зимовку в укрытия на деревьях. Щитовки. Взрослые особи и личинки этих насекомых-сосунов зимуют на веточках деревьев. Тля. Некоторые виды тли в октябре откладывают яйца, которые перезимовывают на коре деревьев.

Как обработать деревья в октябре?

Для эффективной защиты деревьев от вредителей в октябре рекомендуется: