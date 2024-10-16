Как подготовить деревья к зиме: обработка от вредителей в октябре

Октябрь — важный месяц для ухода за плодовыми деревьями. Именно в этот период необходимо предпринять ряд профилактических мер для защиты растений от вредителей и болезней в следующем сезоне. Правильная обработка деревьев осенью поможет сохранить их здоровье и обеспечить богатый урожай в будущем году.
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 4.0
Какие вредители активны в октябре?
В октябре основными вредителями плодовых деревьев являются:
Яблонная плодожорка. Личинки этого вредителя зимуют в трещинах коры, под отставшей корой, а также в опавших плодах. Важно провести обработку от плодожорки до середины октября.
Клещи. Паутинный, красный плодовый и другие виды клещей также активны осенью. Они перебираются на зимовку в укрытия на деревьях.
Щитовки. Взрослые особи и личинки этих насекомых-сосунов зимуют на веточках деревьев.
Тля. Некоторые виды тли в октябре откладывают яйца, которые перезимовывают на коре деревьев.
Как обработать деревья в октябре?
Для эффективной защиты деревьев от вредителей в октябре рекомендуется:
Провести механическую очистку штамбов и скелетных ветвей. Удалите старую кору, трещины и щели, где могут зимовать вредители.
Обработайте деревья инсектицидными препаратами. Подойдут средства на основе карбофоса, хлорпирифоса или циперметрина. Обработку лучше проводить в сухую, безветренную погоду.
Побелите стволы и скелетные ветви известковым или меловым раствором. Это создаст механический барьер для вредителей.
Соберите и уничтожьте опавшие плоды, ветки и листья. Это поможет избавиться от мест зимовки многих вредителей.
При обнаружении на деревьях щитовок или яиц тли обработайте их инсектицидными или масляными препаратами.