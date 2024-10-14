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Осень в теплице: 5 необходимых работ для улучшения состояния почвы

2:12
Садоводство » Советы

Осенние работы в теплице не менее важны, чем весенние или летние. От того, как вы подготовите почву к зимовке, во многом будет зависеть успех будущих посадок.

Осень в теплице: 5 необходимых работ для улучшения состояния почвы
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Перекопка и внесение удобрений

Сразу после окончания сезона сбора урожая нужно перекопать почву в теплице на штык лопаты. Это необходимо, чтобы перемешать верхний и нижний слой грунта, улучшить его структуру и аэрацию.

Одновременно с перекопкой рекомендуется внести органические и минеральные удобрения. Для этих целей можно использовать компост, перегной, перепревший навоз, суперфосфат, сульфат калия и другие комплексные подкормки. Нормы внесения зависят от состояния почвы, но в среднем на 1 кв.м теплицы требуется 3-5 кг органических и 20-40 г минеральных удобрений.

Известкование почвы

Одним из важных мероприятий является известкование почвы в теплице. Это необходимо для снижения её кислотности и создания оптимальных условий для роста и развития растений. Известь следует вносить один раз в 2-3 года, осенью, в дозе 200-300 г на 1 кв.м.

Обеззараживание почвы

Чтобы избавиться от патогенных микроорганизмов, болезней и вредителей, накопившихся за сезон, необходимо провести обеззараживание грунта. Для этого можно использовать различные химические препараты или физические способы, такие как пропаривание, сухая или влажная пастеризация.

Покрытие почвы мульчей

После всех перечисленных мероприятий рекомендуется замульчировать поверхность почвы в теплице. Это поможет сохранить влагу, защитить грунт от вымерзания и предотвратить развитие сорняков. В качестве мульчи можно использовать торф, опилки, сухую траву или опавшие листья.

Комплексное выполнение этих осенних работ с землёй позволит вам обеспечить оптимальные условия для будущих посадок в теплице.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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