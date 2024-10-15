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Знаете ли вы, как обрезать красную и чёрную смородину? Важные различия для садоводов

2:06
Садоводство » Деревья и кустарники

Несмотря на то, что красная и чёрная смородина относятся к одному ботаническому виду, подходы к их обрезке имеют существенные различия. Многие новички в садоводстве об этом даже не подозревают, что зачастую приводит к неудовлетворительным результатам.

Знаете ли вы, как обрезать красную и чёрную смородину? Важные различия для садоводов
Фото: commons.wikimedia.org by Denis.prévôt, CC BY-SA 3.0

Обрезка красной смородины

Для красной смородины характерно плодоношение на 1-2-летних побегах. Поэтому при обрезке главной задачей является омоложение куста и сохранение оптимального баланса между старыми и молодыми ветвями. Ежегодно необходимо вырезать 1/3 самых старых веток, заменяя их молодыми побегами.

Кроме того, следует своевременно удалять все слабые, тонкие, загущающие центр куста побеги. Оптимальной считается структура из 8-10 основных скелетных ветвей разного возраста. Такая обрезка позволяет ежегодно получать стабильные и обильные урожаи красной смородины.

Обрезка чёрной смородины

В отличие от красной, черная смородина плодоносит на 2-3-летней древесине. Поэтому при обрезке куста основной упор делается на сохранение в нем максимального количества плодоносящих побегов.

Ежегодно необходимо удалять лишь самые старые ветви, высота которых превышает 1,5 м. Эти побеги заменяют молодыми, отрастающими от основания куста. Также следует своевременно убирать засохшие, слабые и больные побеги.

При правильной обрезке в кусте черной смородины должно оставаться 12-15 основных ветвей разного возраста. Именно такая структура позволяет получать регулярные и обильные урожаи этой ягодной культуры.

Таким образом, различия в плодоношении красной и черной смородины диктуют разные подходы к их обрезке. Правильное применение этих техник позволит начинающим садоводам получать стабильно высокие урожаи обеих этих ягодных культур.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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