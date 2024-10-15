Спасаем саженцы от вымерзания: эффективные меры для подготовки яблонь к зиме

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

С приходом осени и снижением температур дачникам необходимо позаботиться о правильной подготовке молодых яблонь к зиме. Саженцы требуют особого внимания, поскольку они наиболее уязвимы к морозам и нуждаются в дополнительной защите.

Фото: scienceimage. csiro.au by Liese Coulter, CC BY 3.0

Первое, что нужно сделать — это обеспечить хорошее укоренение саженца. Молодое дерево должно быть высажено на постоянное место не позднее середины сентября, чтобы корневая система успела окрепнуть. Если посадка была произведена в более поздние сроки, необходимо тщательно замульчировать приствольный круг торфом, опилками или перегноем. Это защитит корни от вымерзания.

Следующий важный шаг — подвязка саженца к прочной опоре. Это предотвратит сильное раскачивание ствола на ветру, которое может привести к выпиранию или растрескиванию коры. В качестве опоры можно использовать деревянные колья или металлические стойки, закрепив ствол мягкой тканью или резинкой.

Также необходимо побелить ствол и нижние ветви саженца. Это защитит кору от солнечных ожогов и резких перепадов температур, которые часто наблюдаются в переходный период от осени к зиме. Для побелки используйте известковый или меловой раствор.

Завершающим этапом подготовки будет укрытие прикорневой зоны. Приствольный круг следует замульчировать слоем торфа, опилок или соломы толщиной 10-15 см. Это убережет корни от промерзания. Кроме того, в качестве дополнительной защиты можно установить вокруг ствола каркас из веток или установить деревянный щит.

Комплексное применение этих простых, но эффективных мер поможет вашим молодым яблоням благополучно пережить зимний период и порадовать вас обильным урожаем уже в следующем сезоне.